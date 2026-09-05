Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
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