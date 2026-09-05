Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του 25χρονου που της το πούλησε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε μία ανήλικη για την παροχή πρώτων βοηθειών έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Την ίδια στιγμή η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 25χρονο, καθώς ως υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Συκεών, πούλησε στην 13χρονη δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης μετά από αδιαθεσία που ένιωσε και τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Διαβάστε επίσης:
Ηλεία: Δύο φωτιές σε διάστημα λίγων λεπτών – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συντριβή μαχητικού phantom στην Τανάγρα
Πόρος: Ταχύπλοο σκάφος τραυμάτισε λουόμενο τουρίστα – Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.