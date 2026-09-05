Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του 25χρονου που της το πούλησε

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Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε μία ανήλικη για την παροχή πρώτων βοηθειών έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Την ίδια στιγμή η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 25χρονο, καθώς ως υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Συκεών, πούλησε στην 13χρονη δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης μετά από αδιαθεσία που ένιωσε και τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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