Ηλεία: Δύο φωτιές σε διάστημα λίγων λεπτών – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Δυο πυρκαγιές ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών στη νότια Ηλεία και συγκεκριμένα στο Κάτω Σαμικό και το Αγρίδι το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9).
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη για να μην υπάρχει εξάπλωση σύμφωνα με το ilialive.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Κάτω Σαμικό επιχειρούν 23 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, πέντε οχήματα καθώς και τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
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