Βρετανία: Μαυροφορεμένοι νεοναζί απέκλεισαν το λιμάνι του Ντόβερ σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών (Video)

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Νεοναζί διαδηλωτές απέκλεισαν το λιμάνι Ντόβερ, το οποίο συνδέει τη νότια Αγγλία με τη βόρεια Γαλλία, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ομάδες ανδρών ντυμένων στα μαύρα, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους κατέκλυσαν το Σάββατο το πρωί τους δρόμους που οδηγούν στο πιο πολυσύχναστο λιμάνι-πορθμείο του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας την οργή των οδηγών φορτηγών και των τουριστών που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στα πλοία.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έδειχναν μία μεγάλη ομάδα μασκοφόρων ντυμένων στα μαύρα να στέκεται στον δρόμο, ενώ φορτηγά περιμένουν στην κυκλοφορία δίπλα σε περιπολικά. Κάποιοι εκτιμούν ότι οι συγκεντρωμένοι ήταν περίπου 300 άτομα, αν και αυτό το νούμερο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

It seems like 100s of masked men have shut down Dover this morning. @AyAudits_c4n is currently at Dover live streaming it! pic.twitter.com/wy46kuQu6R — Restore Britain North Durham (@RestoreNDurham) September 5, 2026

Την ευθύνη για τις διαδηλώσεις φαίνεται να ανέλαβε μια ακροδεξιά ομάδα με την ονομασία «Patriot Platform», η οποία ανέφερε σε ζωντανή μετάδοση ότι στόχος της ήταν να αποκλείσει το λιμάνι για τρεις ημέρες.

Η ομάδα ιδρύθηκε από τον Ντάνι Τόμας, γνωστό και ως Ντάνι Τόμο, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον.

Ο Ρόμπινσον μοιράστηκε βίντεο με τους διαδηλωτές στον λογαριασμό του στο X, ενθαρρύνοντας και άλλους να συμμετάσχουν, λέγοντας «πηγαίνετε εκεί για να τους υποστηρίξετε».

«Ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία του Ντόβερ, πατριώτες έχουν κινητοποιηθεί για να κλείσουν το λιμάνι. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία που οι πατριώτες έχουν κλείσει μέχρι στιγμής, ενώ προγραμματίζεται το κλείσιμο πολλών ακόμη. Ο κόσμος ήθελε δράση. Υποθέτω ότι υπάρχουν [εκατοντάδες χιλιάδες] άνδρες πρόθυμοι να πάρουν τη θέση τους», προσέθεσε.

Simultaneously at different locations across Dover patriots have mobilised to close down the port . There are 3 plus locations that patriots have shut down so far with many more planned to be closed . People wanted action I’m guessing there are 100’000’s of men willing to fill… https://t.co/c56PeAzqAS pic.twitter.com/LN3VkzOjYu September 5, 2026

Στη συνέχεια ο Ρόμπινσον ανέβασε και άλλα βίντεο από τον αποκλεισμό.

British patriots send a warning shot to the establishment in Dover this morning . Patriots can organise and gather huge numbers without the need for social media. Watch this grow. WE WANT OUR COUNTRY BACK 🇬🇧 well done all involved pic.twitter.com/mUpWqxHBVb — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 5, 2026

Η Patriot Platform ανέφερε στον ιστότοπό της ότι «χρειάζεται ανθρώπους έτοιμους να δράσουν» για την υπεράσπιση της Βρετανίας.

Ο Τόμας είχε προηγουμένως μοιραστεί το σχέδιό του να «αναπτύξει πολλά σκάφη στη Μάγχη και στο λιμάνι του Ντόβερ, σε συνδυασμό με αποφασιστική παρουσία στο έδαφος».

Τον Μάιο, δημοσίευσε στο X: «Μαζί θα ανακτήσουμε τα σύνορά μας, θα αποκαταστήσουμε την τάξη και θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα: η Βρετανία ανήκει στον βρετανικό λαό και θα την ανακτήσουμε».

Η ομάδα του ισχυρίζεται ότι κινείται από «την αγάπη για την πατρίδα, την ευθύνη απέναντι στις οικογένειές μας και την πίστη στο μέλλον της Βρετανίας».

Προβλήματα στην κυκλοφορία

Η κυκλοφορία από και προς το λιμάνι στον αυτοκινητόδρομο Α20 έχει διακοπεί, προκαλώντας καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών και κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους μεγαλύτερης των έξι χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το λιμάνι του Ντόβερ ανέφερε ότι ένα «συνεχιζόμενο περιστατικό διατάραξης της δημόσιας τάξης» επηρεάζει «όλες τις διαδρομές» προς και από την πόλη.

«Η κυκλοφορία προς και από το λιμάνι έχει διακοπεί λόγω ενός περιστατικού που αφορά τη δημόσια τάξη», ανέφερε το λιμάνι του Ντόβερ σε ανακοίνωσή του. «Είμαστε σε επαφή με την Αστυνομία του Κεντ για να κατανοήσουμε την κατάσταση», προσέθεσε.

Η Αστυνομία του Κεντ ανέφερε ότι «επιχειρούσε να επέμβει» έναντι των διαδηλωτών και πρόσθεσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και «βρίσκεται σε επαφή με τους διαδηλωτές».

We are aware of a protest currently taking place at the Port of Dover.



Officers are in attendance and engaging with protesters. pic.twitter.com/cGxkV3wCxN — Kent Police (UK) (@kent_police) September 5, 2026

Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για ​πληροφορίες σχετικά με τη φύση της ​διαμαρτυρίας και περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η εταιρεία πορθμείων P&O Ferries ανέφερε από την πλευρά της ότι τα δρομολόγιά της πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα. «Εάν χάσετε την κράτησή σας για σήμερα, θα σας μεταφέρουμε στο επόμενο διαθέσιμο δρομολόγιο», ανέφερε στο X.

Το Ντόβερ είναι το πιο πολυσύχναστο διεθνές λιμάνι-πορθμείο του Ηνωμένου Βασιλείου, με 9.128.648 επιβάτες που ταξίδεψαν το 2025 και 2.119.030 φορτηγά οχήματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του λιμανιού.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναφέρει ότι μεταφέρει πάνω από 10.000 φορτηγά οχήματα και 15.000 επιβατικά οχήματα την ημέρα, ενώ διαχειρίζεται το ένα τρίτο του εμπορίου αγαθών της Βρετανίας με την ΕΕ.

Εκτός από το ότι αποτελεί το πιο πολυσύχναστο εμπορικό λιμάνι της χώρας, το Ντόβερ αποτελεί συνήθως κόμβο για τις αφίξεις μεταναστών.

Οι περισσότεροι μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη, τα οποία τα σταματούν και μεταφέρονται στην ξηρά από τη Διοίκηση Συνοριακής Ασφάλειας σε έναν χώρο κράτησης στο Ντόβερ του Κεντ.

Ο Κρις Βίνσον, σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος, ο οποίος είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης και εκπροσωπεί την περιοχή Γουόλμερ στο δημοτικό συμβούλιο του Ντόβερ, δήλωσε ότι η διαδήλωση είχε «παραλύσει» το Ντόβερ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, προφανώς αρκετές εκατοντάδες μασκοφόροι άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα και με κουκούλες, φαίνεται να συντονίστηκαν, επιβιβάστηκαν σε ενοικιαζόμενα φορτηγάκια και στη συνέχεια κατέκλυσαν τους δρόμους που οδηγούν προς και από το Ντόβερ».

Masked men have been pictured on the streets of Dover on Saturday morning.



Kent Police said they have not received any reports of violent incidents and are talking to demonstrators.



🔗 https://t.co/IMmg6HeAns pic.twitter.com/nZfr9jgXla — Sky News (@SkyNews) September 5, 2026

Ο Βίνσον ανέφερε ότι η διαμαρτυρία φαινόταν να σχετίζεται με την «παράνομη μετανάστευση», αλλά πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές δεν φαινόταν να κρατούν πλακάτ ή πανό.

«Γνωρίζω άτομα που έχουν εργαστεί σε νυχτερινές βάρδιες στο λιμάνι και δεν μπορούν να φύγουν λόγω φόβου για την ασφάλειά τους. Γυναίκες που βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητα και αισθάνονται εκφοβισμένες, άνθρωποι που έχουν κολλήσει στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτες – ουρές που φτάνουν μέχρι την A20 και τους άλλους δρόμους που οδηγούν στο Ντόβερ», προσέθεσε.

Ο Μάικ Ταπ, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος για το Ντόβερ και το Ντιλ, επέκρινε τους μασκοφόρους άνδρες και δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Έχω βαρεθεί τους ηλίθιους που έρχονται στο Ντόβερ για να προκαλέσουν αναστάτωση. Σίγουρα, αν ρωτούσατε οποιονδήποτε από αυτούς τους “διαδηλωτές”, δεν θα γνώριζαν ότι οι διελεύσεις με μικρά σκάφη έχουν μειωθεί κατά 40% και ότι εργαζόμαστε σκληρά για να διορθώσουμε το χάος.»

Ένα τοπικό μέλος του αντιμεταναστευτικού κόμματος «Reform UK», ο Πολ Κινγκ, δήλωσε ότι ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για «διαδήλωση με στόχο να σταματήσουν τα σκάφη».

🚨NEW: THE MARCH HAS BEGUN



THOUSANDS of patriots are now marching through the streets of Dover. They waltzed straight through the police’s pathetic attempt to kettle them in.



Thousands more patriots are expected to turn up with the crowd adamant the are NOT moving.



This is… https://t.co/8UXxLXwvHy pic.twitter.com/ZXXmGIDqhZ — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) September 5, 2026

Η Βρετανία προσπαθεί να βρει τρόπο να περιορίσει τις διελεύσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στην άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών ετησίως στις ακτές της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Το ζήτημα έχει αξιοποιηθεί αμείλικτα από την ακροδεξιά, η οποία έχει σημειώσει άνοδο στη δημοτικότητά της χάρη στο αυξανόμενο αντιμεταναστευτικό κλίμα.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει δηλώσει ότι ο αριθμός των σκαφών που μεταφέρουν μετανάστες και αιτούντες άσυλο μέσω της Μάγχης ήταν το φετινό καλοκαίρι ο χαμηλότερος από το 2019, εν μέρει λόγω των συμφωνιών συνεργασίας με τη γαλλική κυβέρνηση.

Μια προηγούμενη διαμαρτυρία με το σύνθημα «Σταματήστε τα σκάφη» (Stop the Boats), που διοργάνωσε ο Τόμας στο Ντόβερ τον Απρίλιο, φάνηκε να αποτυγχάνει, καθώς εμφανίστηκαν μόλις 20 άτομα.

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