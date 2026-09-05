Συναγερμός στη Γερμανία: Διέρρευσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο dark web

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Μεγάλος όγκος ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν την άμυνα της Γερμανίας διέρρευσε στο dark web ύστερα από επίθεση χάκερ στην κρατική διοίκηση του Βερολίνου, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση καθώς αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η διαρροή αφορούσε μόνο τα προσωπικά δεδομένων κρατικών υπαλλήλων.

Η ομάδα χάκερ «Rhysida» δημοσίευσε στο dark web σχεδόν έξι terabytes δεδομένων από την κρατική διοίκηση του Βερολίνου. Μεταξύ των δεδομένων φέρεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως αναφέρει το Euronews.

Η κλίμακα της διαρροής είναι τεράστια: 1.439.893 αρχεία. Μέχρι στιγμής, η αντίδραση από τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία του Βερολίνου είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ανάμεσα στα αρχεία που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνεται ένας φάκελος με την ονομασία «AG CBRN-Rahmenplanung». Ο όρος CBRN αναφέρεται σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με πιθανά σενάρια απειλών ενδέχεται πλέον να είναι προσβάσιμες στο κοινό και να μπορούν να περιέλθουν σε γνώση τρομοκρατών ή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος Λαρς Βίνκελσντορφ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μέσω της πλατφόρμας «X». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνοεπίθεση είναι «τέτοιας κλίμακας που απειλεί το κράτος».

«Τα δεδομένα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν επίσης σχέδια που αφορούν την εθνική άμυνα —από τους μυστικούς διαύλους επικοινωνίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την περίπτωση μιας αποκάλυψης, μέχρι στοιχεία για εταιρείες του αμυντικού τομέα και σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν εκπονηθεί από κυβερνητικές υπηρεσίες», έγραψε.

Έχει επίσης διαρρεύσει μεγάλος όγκος προσωπικών δεδομένων, κυρίως σχετικά με δημοσίους υπαλλήλους, στα οποία περιλαμβάνονται πιστοποιητικά γέννησης, έγγραφα που φαίνεται να είναι κατάλογοι απουσιών, καθώς και αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις κατοικίας.

Οι χάκερ είχαν προηγουμένως απειλήσει ότι θα δημοσιοποιούσαν τα δεδομένα στον ιστότοπο διαρροών που διατηρούν και είχαν ζητήσει λύτρα ύψους 30 Bitcoin — ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν έγινε δεκτό.

Λίγο μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, το πακέτο δεδομένων δημοσιεύτηκε στο dark web, ενώ μέλη της ομάδας των χάκερ έχουν ήδη αρχίσει να κοινοποιούν λίστες με τα ονόματα των αρχείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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