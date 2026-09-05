Περσικός Κόλπος: Εκρήξεις στη νήσο Χαργκ – Πληροφορίες ότι χτυπήθηκε ιρανικό τάνκερ

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Εκρήξεις σημειώθηκαν το Σάββατο (5/9) στο νησί Χαργκ του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ της Τεχεράνης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πηγή των εκρήξεων, ωστόσο το Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν (SNN) μετέδωσε πως το ιρανικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πυραυλική επίθεση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τοπικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο είχε γίνει στόχος κοντά στο Χαργκ από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ανταποκριτής του «Fars» στο Χαργκ ανέφερε ότι ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων από τον Κόλπο, αλλά δεν παρατηρήθηκε κανένα ίχνος καπνού.

Δεν έχει υπάρξει άμεση επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές Αρχές σχετικά με τις αναφορές αυτές.

Το Χαργκ, αν και μικρό σε μέγεθος, αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν. Βρίσκεται μόλις 15 ναυτικά μίλια (24 χλμ.) από τις ιρανικές ακτές και φιλοξενεί τον βασικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της χώρας.

Από το νησί διακινείται περίπου το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου, το οποίο φτάνει στον τερματικό σταθμό μέσω αγωγών από την ηπειρωτική χώρα. Οι μεγάλες προβλήτες του Χαργκ μπορούν να υποδεχθούν πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, καθώς η περιοχή διαθέτει άμεση πρόσβαση σε βαθιά νερά.

Από εκεί, τα τάνκερ κατευθύνονται μέσω του Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, με την Κίνα να αποτελεί τον βασικό αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου.

Η στρατηγική σημασία του Χαργκ είναι επομένως τεράστια: πρόκειται για την καρδιά των πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν και, κατ’ επέκταση, για κρίσιμη πηγή εσόδων για την Τεχεράνη και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Υπενθυμίζεται πως χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως θα επιτεθεί στο πυρηνικό εργοστάσιο Fordow του Ιράν.

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