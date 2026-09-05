Γιαννόπουλος για Κυψέλη: Είχαμε ενημερώσει την Εισαγγελία για την οικογένεια από το 2020

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Σοβαρά ερωτήματα για την ανταπόκριση των αρμόδιων Αρχών στην προστασία των παιδιών της οικογένειας της Κυψέλης εγείρουν καταγγελίες του Κώστα Γιαννόπουλου.

Όπως κατήγγειλε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» η πρώτη καταγγελία από τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έγινε τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσε, μεταξύ άλλων, παραμέληση της υγιεινής, χρήση ουσιών από τους γονείς, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και πλημμελή εποπτεία των παιδιών.

Μάλιστα, μαζί με την αναφορά είχε διαβιβαστεί και δημοσίευμα της εποχής σχετικά με τον πατέρα, με τον κ. Γιαννόπουλο να επισημαίνει πως οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί για ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά φέρεται να διέτρεχαν κίνδυνο.

«Το 2020 για πρώτη φορά ανοίγει φάκελος με την καταγγελία», εξήγησε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», εξηγώντας πως μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με εντολές προς τις υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων.

«Κανένας δεν φταίει γιατί ο εισαγγελέας είναι μόνος του χωρίς υπηρεσίες», πρόσθεσε, θέτοντας το ζήτημα της επάρκειας του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

«Δεν μας δόθηκε καμία ενημέρωση»

Ο πρόεδρος του «Χαμογέλου του Παιδιού» έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην περίπτωση κατά την οποία τα παιδιά φέρεται να απομακρύνθηκαν από τον πατέρα και να μεταφέρθηκαν σε άλλο περιβάλλον.

Η Εισαγγελία και η Αστυνομία είχαν ενημερωθεί ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί και ότι υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλειά τους, πρόσθεσε. Ωστόσο, όπως είπε, δεν υπήρξε ενημέρωση προς την πλευρά που είχε κάνει την καταγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης. «Δεν μας δόθηκε καμία ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος επισήμανε πως από τη στιγμή που υπήρχε ήδη φάκελος για ένα επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον, θα έπρεπε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των παιδιών.

«Αυτά τα παιδιά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα»

Ο ίδιος περιέγραψε ως ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα τρία παιδιά, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται ουσιαστική και εξειδικευμένη φροντίδα.

«Αυτά τα τρία παιδιά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκτός από ζητήματα υγείας υπάρχουν και σοβαρές ανάγκες που αφορούν την προστασία και την αποκατάστασή τους.

Όπως υποστήριξε, τα παιδιά είχαν εκτεθεί σε ένα περιβάλλον όπου -σύμφωνα με τις καταγγελίες- υπήρχε χρήση ουσιών, διακίνηση και πορνεία, ενώ ανήλικα παιδιά φέρεται να κυκλοφορούσαν μέχρι αργά τη νύχτα.

«50.000 κλήσεις στο 1056»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Χαμόγελου αναφέρθηκε και στον όγκο των καταγγελιών που δέχεται η γραμμή 1056 για περιστατικά που αφορούν παιδιά.

Όπως ανέφερε, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν 49.818 κλήσεις, ενώ έκανε λόγο για 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης και 345 περιστατικά που αφορούσαν αυτοκτονικό ιδεασμό ή σχετικές αναφορές.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι πολλές από αυτές τις καταγγελίες διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης της οικογένειας και ελέγχου της κατάστασης.

«Δεν μας ενημερώνουν», είπε όταν ρωτήθηκε εάν η οργάνωση γνωρίζει τι γίνεται μετά τη διαβίβαση των περιστατικών στις Αρχές.

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