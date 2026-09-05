Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ – Από τα τροχόσπιτα στη Formula 4 (Videos/Photos)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθιερωμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην έκθεση λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να παραστεί στα επίσημα εγκαίνια.

Το «παρών» κατά την άφιξη του πρωθυπουργού έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφατης, η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Έλενα Ράπτη, Δημήτρης Κούβελας και Στράτος Σιμόπουλος κ.α..

Ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού χωροστατούντος του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα.

Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη του περιήγηση στα περίπτερα της έκθεσης.

Aπό τα τροχόσπιτα στη Formula 4

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη του στάση σε επιχείρηση με τροχόσπιτα.

Η δεύτερη στάση του πρωθυπουργού ήταν σε αγωνιστικό αυτοκίνητο της Formula 4.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ όπου συνομίλησε με τον Πρόεδρό της δημόσιας τηλεόρασης, Γιάννης Παπαδόπουλος, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έδωσε στον πρωθυπουργό μια αναμνηστική φωτογραφία από την πρώτη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το 2004, με τον τελευταίο να λέει χαριτολογώντας: «Δεν ξέρω αν πρέπει να την δείξω στην κάμερα».

«Λίγο πρωί δεν είναι;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο αργότερα, όταν δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα σε άλλο περίπτερο.

Το Fly Over «θα παραδοθεί στην ώρα του»

Kατά τη διάρκεια της περιήγησής του στα περίπτερα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Fly Over στη Θεσσαλονίκη.

Σε συνομιλία που είχε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μεγάλου οδικού έργου, τονίζοντας πως θα το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί και το έργο «θα παραδοθεί στην ώρα του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του επισκέφτηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Κάλαμαριάς όπου πήρε δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας αλλά και της εφημερίδας Espresso. «Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο» ήταν το σχόλιό του.

Στις 8 το βράδυ οι ανακοινώσεις των μέτρων

Στις 8 το βράδυ, από το βήμα του Βελλίδειου συνεδριακού κέντρου, o Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το πακέτο παροχών για την περίοδο 2026 – 2027 αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το συνολικό πακέτο θα κινηθεί στην περιοχή των 2 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, αλλά με ιδιαίτερη στόχευση σε εκείνες όπου καταγράφει μεγαλύτερη πολιτική πίεση: μισθωτούς, μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και νέους που αντιμετωπίζουν το στεγαστικό πρόβλημα.

Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος από την 1η Απριλίου

Η σημαντικότερη νέα πληροφορία αφορά τον κατώτατο μισθό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ότι από την 1η Απριλίου 2027 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ μικτά, επισπεύδοντας ουσιαστικά την επίτευξη ενός ορίου με ιδιαίτερη πολιτική και επικοινωνιακή σημασία.

Η αύξηση έχει ευρύτερη επίδραση, καθώς η εξέλιξη του κατώτατου μισθού συνδέεται πλέον και με τις αποδοχές στο Δημόσιο. Έτσι, η παρέμβαση δεν αφορά αποκλειστικά όσους αμείβονται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά προκαλεί μισθολογικές επιδράσεις και στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βρίσκονται στο τραπέζι, αναμένεται και έκτακτη ενίσχυση περίπου 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η επιλογή του ορίου των 1.000 ευρώ έχει και προφανή πολιτική διάσταση. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας είχε δεσμευθεί από τη Θεσσαλονίκη για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027, γεγονός που μεταφέρει πλέον την αντιπαράθεση των δύο πλευρών και στο πεδίο των μισθών.

Συνταξιούχοι: Προς ενίσχυση 400 ευρώ και νέες αυξήσεις

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στους συνταξιούχους. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να εξετάζει την αύξηση της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται τον Νοέμβριο, με το ποσό να μπορεί να φτάσει περίπου στα 400 ευρώ, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση της παρέμβασης και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Στο συνολικό πακέτο θα πρέπει να προστεθεί η νέα αύξηση των συντάξεων από το 2027, καθώς και η περαιτέρω αντιμετώπιση της προσωπικής διαφοράς.

Και εδώ η πολιτική σύγκριση με την αντιπολίτευση είναι αναπόφευκτη, καθώς τόσο η ΕΛ.Α.Σ. όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν τοποθετήσει τους συνταξιούχους ψηλά στη δική τους κοινωνική ατζέντα.

Μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στο επίκεντρο

Μία από τις βασικότερες διαφορές της φετινής ΔΕΘ σε σχέση με την περσινή αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Δεν πρόκειται μόνο για πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει από τον Ιούλιο ότι, μετά την έμφαση που δόθηκε στους μισθωτούς και ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά, «έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Στο τραπέζι βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλαγές στις προκαταβολές φόρου και παρεμβάσεις που θα επιχειρήσουν να περιορίσουν ορισμένες από τις επιβαρύνσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια.

Αγρότες, οικογένειες και στεγαστικό

Ιδιαίτερη θέση στις αποψινές ανακοινώσεις αναμένεται να έχουν οι αγρότες, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόσθετες φορολογικές διευκολύνσεις και παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος και στο πετρέλαιο.

Η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα έχει και προφανές πολιτικό ενδιαφέρον για τη ΝΔ. Μάλιστα, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αγρότες έχουν προγραμματίσει για σήμερα στις 17:00 συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο με τρακτέρ, θέτοντας στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής, τις ενισχύσεις και τις εκκρεμείς πληρωμές.

Παρεμβάσεις αναμένονται επίσης για τις οικογένειες με παιδιά, με ιδιαίτερη αναφορά στους τρίτεκνους, ενώ το στεγαστικό θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν δημοσιοποιηθεί βρίσκεται και η περαιτέρω διεύρυνση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικίας, με αναφορές ακόμη και σε νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Πηγή βίντεο: thesspost.gr

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