Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

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Η κατσαρόλα μπορεί να παραμένει η πρώτη επιλογή για τους περισσότερους Έλληνες, όμως στην πράξη ανάβει όλο και λιγότερο. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, τα μικρότερα νοικοκυριά και η ευκολία μιας έτοιμης μερίδας στέλνουν ολοένα περισσότερους καταναλωτές στις «ζεστές γωνιές» των σούπερ μάρκετ.

Και οι αλυσίδες έχουν αντιληφθεί ότι πίσω από αυτή την αλλαγή κρύβεται μια αγορά με σημαντικό τζίρο.

Το έτοιμο φαγητό έχει σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό του μέσα σε μία δεκαετία. Από 16% πριν από δέκα χρόνια έχει φθάσει στο 29%, με την τάση να παραμένει ανοδική.

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι η συγκεκριμένη συνήθεια έχει πλέον υπολογίσιμο κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό αποκλειστικά από το σούπερ μάρκετ φθάνει τα 14,79 ευρώ την εβδομάδα ή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο.

Και αυτά χωρίς delivery και εστιατόρια. Το 19% των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμα γεύματα δαπανά 11 έως 20 ευρώ την εβδομάδα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 25% που διαθέτει από 21 έως και 100 ευρώ.

Υπάρχει, βέβαια, ακόμη ένα ισχυρό «οχυρό» απέναντι στο έτοιμο φαγητό. Το 39% δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου τέτοια γεύματα. Μόνο που πριν από μία δεκαετία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45%. Με άλλα λόγια, ακόμη και οι πιο πιστοί της κατσαρόλας λιγοστεύουν.

Τα σούπερ μάρκετ κοιτούν προς την εστίαση

Για τις μεγάλες αλυσίδες η αλλαγή αυτή μόνο απαρατήρητη δεν έχει περάσει. Οι χώροι με έτοιμα γεύματα επεκτείνονται και οι επιλογές δεν περιορίζονται πλέον στο κλασικό ψητό κοτόπουλο ή στις πίτες.

Σαλάτες, μαγειρευτά, σνακ και ολοκληρωμένα γεύματα γεμίζουν τις προθήκες, καθώς το οργανωμένο λιανεμπόριο επιχειρεί να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από μια δαπάνη που μέχρι πρότινος κατευθυνόταν κυρίως στην εστίαση.

Ουσιαστικά, τα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να παίζουν και στο γήπεδο του delivery.

Στην Ελλάδα, τρεις στους δέκα καταναλωτές αγοράζουν έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ, ενώ το 28% επιλέγει delivery και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ο βασικός λόγος της αλλαγής δεν είναι απαραίτητα ότι οι Έλληνες βαρέθηκαν το σπιτικό φαγητό. Είναι ότι δεν προλαβαίνουν να το μαγειρέψουν.

Το 41% όσων στρέφονται σε έτοιμες λύσεις δηλώνει ότι το κάνει λόγω έλλειψης χρόνου. Παράλληλα, το 19% θεωρεί ότι δεν συμφέρει να μπει στη διαδικασία του μαγειρέματος όταν το νοικοκυριό αποτελείται από λίγα άτομα.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στις νεότερες γενιές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, το 77% της Gen Z και το 72% των Millennials αγοράζουν φαγητό «εν κινήσει» τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Έτοιμα γεύματα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα επιλέγει το 42% της Gen Z και το 37% των Millennials.

Παρά όλα αυτά, η κατσαρόλα δεν έχει παραδώσει τα όπλα. Οκτώ στους δέκα καταναλωτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το σπιτικό φαγητό είναι πιο νόστιμο και πιο υγιεινό.

Μόνο που ανάμεσα στην προτίμηση και στην πραγματικότητα της καθημερινότητας υπάρχει πλέον μια μεγάλη απόσταση. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την απόσταση χτίζουν τα σούπερ μάρκετ μια αγορά που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

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