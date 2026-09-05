Αυστραλία: «Ψήνεται» το Σίδνεϊ – Ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Takeaways by to pontiki AI Το Σίδνεϊ αντιμετωπίζει ένα έντονο κύμα ανοιξιάτικης ζέστης με τη θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι έχουν οδηγήσει τις αρχές στην επιβολή συνολικής απαγόρευσης ανάμματος φωτιάς στην περιοχή.

Ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών αποδίδεται στο καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί ξηρότερο και θερμότερο κλίμα κατά την τρέχουσα περίοδο.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά πλέον αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες και τους σχετικούς κινδύνους πυρκαγιών πιο συχνό φαινόμενο για τη χώρα.

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Η πιο πολυπληθής πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, “ψήνεται” σήμερα σε ένα κύμα ανοιξιάτικης ζέστης, που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν απαγόρευση για το άναμμα φωτιάς.

Ένα καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό, που αναμένεται να είναι από τα πιο έντονα των τελευταίων δεκαετιών, προκαλεί πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες σε όλη τη νότια Αυστραλία την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου στη διάρκεια της άνοιξης.

Στους 33 βαθμούς ο υδράργυρος

H μετεωρολογική υπηρεσία δήλωσε σήμερα ότι η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου ζουν 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι, αναμένεται να φθάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ η θερμοκρασία ήταν ήδη 28,6 βαθμοί Κελσίου στις 11:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδας), επτά και πλέον βαθμούς πάνω από τη μέση ανώτατη θερμοκρασία, σύμφωνα με προγνωστικά δεδομένα.

“Έως ισχυροί και με ριπές βορειοδυτικοί άνεμοι στη διάρκεια του πρωινού, σε συνδυασμό με ξηρές, ασυνήθιστες για την εποχή ζεστές συνθήκες, θα έχουν αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε όλη την Περιοχή του Μείζονος Σίδνεϊ σήμερα”, ανέφερε το δελτίο καιρού.

Οι πυροσβεστικές αρχές της πολιτείας εξέδωσαν συνολική απαγόρευση ανάμματος φωτιάς για το Σίδνεϊ όπου ο κίνδυνος πυρκαγιών χαρακτηρίζεται “ακραίος”, στη δεύτερη υψηλότερη διαβάθμιση κινδύνου.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις συνθήκες ακραίας ζέστης, που αυξάνουν τον κίνδυνο ξεσπάσματος πυρκαγιών, πιο συνηθισμένες στην Αυστραλία, μια χώρα 27 εκατομμυρίων κατοίκων όπου συχνά ξεσπούν πυρκαγιές. Τον Ιανουάριο, χιλιάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στα νοτιοανατολικά οι οποίες μετέτρεψαν σπίτια σε αποκαΐδια, προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και κατέκαψαν δασικές εκτάσεις.

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