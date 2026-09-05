Ρατσιστικό παραλήρημα στον αέρα: Επιβάτης της American Airlines ακινητοποιήθηκε με ταινία – Τον έδεσαν στο κάθισμα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Επιβάτης πτήσης της American Airlines προκάλεσε έντονη αναστάτωση εξαπολύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις κατά συνεπιβατών του και μέλους του πληρώματος.

Ο άνδρας επιτέθηκε σωματικά σε συνεπιβάτη του και προκάλεσε υλικές ζημιές, αναγκάζοντας τους επιβάτες να τον ακινητοποιήσουν με τη χρήση ταινίας και δεματικών.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη, όπου οι τοπικές αρχές συνέλαβαν τον επιβάτη για να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διεξάγει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, ενώ η πτήση συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς τον τελικό προορισμό.

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines, όταν επιβάτης -σε ρατσιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα- προκάλεσε αναστάτωση, πριν ακινητοποιηθεί από συνεπιβάτες του και μέλη του πληρώματος με ταινία και δεματικά.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη, για να παραλάβουν τον ρατσιστή οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην πτήση 618, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντάλας – Νιούαρκ.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο επιβάτης άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά, εξαπολύοντας μια παραληρηματική επίθεση γεμάτη ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς προς τον διπλανό του επιβάτη.

🇺🇸 They had to tape his head to the seat… That’s where this American Airlines flight ended up.



A passenger on the Dallas-to-Newark run went off: racist slurs, anti-gay slurs, then fists.



He hit the man beside him, he pushed a woman who tried to help, so crew handed over… https://t.co/sg6vfoOGY0 pic.twitter.com/ZpqQsfYA2f — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 4, 2026

Όταν ένας μαύρος αεροσυνοδός παρενέβη για να τον σταματήσει, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε την επίθεσή του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρατσιστική ύβρη και προσβλητικές εκφράσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Τον ακινητοποίησαν με ταινία

Ο ρατσιστής επιβάτης δεν έμεινε όμως μόνο στα λόγια. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν σύμφωνα με το δημοσίευμα χτύπησε τον συνεπιβάτη του και έσπασε τον υπολογιστή του.

Γυναίκα επιβάτης προσπάθησε να βοηθήσει τον άνδρα που βρισκόταν δίπλα στον επιτιθέμενο, όμως εκείνος την απώθησε.

Τότε τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν και κατάφεραν να τον περιορίσουν, χρησιμοποιώντας ταινία και δεματικά.

Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος, ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κάθισμά του, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026

Αναγκαστική προσγείωση και σύλληψη

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη «λόγω ενός ενοχλητικού επιβάτη».

Μετά την προσγείωση «οι αρχές επιβολής του νόμου συνάντησαν το αεροσκάφος και βοήθησαν στην αποβίβαση του επιβάτη», πριν η πτήση συνεχίσει προς τον τελικό της προορισμό, ανέφεραν.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά απείθαρχων επιβατών το 2026.

Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με βάση πολιτειακές κατηγορίες.

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