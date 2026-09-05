«Build the Wall»: Δεν έχουμε καμία ανάμειξη με τη δημιουργία αμφιλεγόμενου βιντεοπαιχνιδιού του Λευκού Οίκου, ξεκαθαρίζει η Tetris

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Η The Tetris Company (TTC), η εταιρεία που διαχειρίζεται και παραχωρεί τις άδειες χρήσης του δημοφιλούς Tetris, ξεκαθάρισε χθες Παρασκευή ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη στη δημιουργία ενός αμφιλεγόμενου βιντεοπαιχνιδιού που παρουσίασε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Εκπρόσωπος της TTC δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως «δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris ή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», συμπληρώνοντας πως η νομική υπηρεσία εξετάζει τον φάκελο της υπόθεσης.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της The Tetris Company στην πλατφόρμα Χ.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

«Build the Wall»

Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»), όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από «ζόμπι». «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg September 3, 2026

Παρότι δεν προσδιορίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν σαφώς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με ένα άλλο – που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη – στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.

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