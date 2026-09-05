Τζένη Θεωνά – Δήμος Αναστασιάδης: Βάφτισαν τους δύο γιους τους – Νονός ο Αντίνοος Αλμπάνης

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Τους δύο γιους τους βάφτισαν η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, με τον Αντίνοο Αλμπάνη να αναλαμβάνει τον ρόλο του νονού.
Ο ηθοποιός μάλιστα ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την είδηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μυστήριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού πήραν και επίσημα τα ονόματα που οι γονείς τους είχαν επιλέξει για εκείνα: Αρίων για τον πρωτότοκο γιο, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2019 και Απόλλων για τον μικρότερο που ήρθε στη ζωή τον Οκτώβριο του 2025.
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