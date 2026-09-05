ΔΕΘ 2026: Και η Ζωή στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο

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Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να βρεθεί στο πανελλαδικό συλλαλητήριο σωματείων και εργαζομένων από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να έχει παρουσία στο πεδίο, την ώρα που η ΔΕΘ μετατρέπεται παραδοσιακά σε σκηνή πολιτικών μηνυμάτων και, φέτος, με τις εκλογές να πλησιάζουν, σε ένα άτυπο τεστ πολιτικών αντοχών.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, βρίσκεται στην… επόμενη μέρα. Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, όπου η κ. Κωνσταντοπούλου θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει τα χαρτιά της.

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