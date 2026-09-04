ΣΥΡΙΖΑ στην ΔEΘ: Ο Παππάς στη συνέντευξη Τύπου, η Δούρου την κεντρική ομιλία

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Μοιράστηκαν οι ρόλοι για την παρουσία ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ.

Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και βουλευτές θα συναντηθούν με τους παραγωγικούς φορείς.

Ο κ. Παππάς θα παραχωρήσει τη συνέντευξη Τύπου και η κυρία Δούρου θα κάνει την κεντρική ομιλία.

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