Η ώρα του Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League – live

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Η ώρα του τελικού μήκους του Diamond League στις Βρυξέλλες έφτασε, με τον Μίλτο Τεντόγλου να ρίχνεται στη μάχη για ένα ακόμα μετάλιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Με οχτώ αγώνες πάνω από τα 8,40 μ., τέσσερα άλματα πάνω από τα 8,60 μ. με νέο ατομικό, και ισοφάριση πανελλήνιου ρεκόρ στο μήκος με 8,66 μ., έχει κάθε λόγο να κοιτά με άπλετη αισιοδοξία την παρουσία του στους δύο τελευταίους αγώνες της θερινής περιόδου.

Τα άλματα:

Στα 7.56μ.ο Γκέιλ, στα 7.82μ. ο Πίνοκ.

Άκυρος ο Εχάμερ, ενώ ο Σαραμπογιούκοφ κάνει 7.77μ.

Ο Τεντόγλου 8.07μ. στην πρώτη προσπάθεια

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