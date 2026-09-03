Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο… τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

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Παράνοια: είναι η μοναδική λέξη που μπορεί να περιγράψει την εντολή που έδωσε το Πεντάγωνο την Τετάρτη για την εφαρμογή νέας υποχρεωτικής πολιτικής ελέγχου για ανεπάρκεια τεστοστερόνης σε στρατιωτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω, τόσο στις εν ενεργεία όσο και στις εφεδρικές δυνάμεις.

Οι οδηγίες τίθενται σε άμεση ισχύ και προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση πιθανών ορμονικών διαταραχών, με το Πεντάγωνο να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης προβλημάτων που επηρεάζουν τα επίπεδα ενέργειας και τη σωματική απόδοση.

Με βάση τις νέες οδηγίες, οι άνδρες στρατιωτικοί ηλικίας 30 ετών και άνω θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αιματολογικό έλεγχο για τα επίπεδα τεστοστερόνης στο πλαίσιο της τακτικής ιατρικής τους αξιολόγησης. Για τους άνδρες κάτω των 30 ετών, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι ή εφόσον οι γιατροί εντοπίσουν συμπτώματα ή άλλες ενδείξεις που δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση.

Για τις γυναίκες δεν προβλέπεται αντίστοιχος καθολικός αιματολογικός έλεγχος τεστοστερόνης. Οι γιατροί καλούνται, ωστόσο, να εξετάζουν συμπτώματα όπως η κόπωση και οι διαταραχές του εμμηνορροϊκού κύκλου, τα οποία μπορεί να συνδέονται με ορμονικές διαταραχές, χαμηλή ενεργειακή διαθεσιμότητα ή το σύνδρομο σχετικής ενεργειακής ανεπάρκειας στον αθλητισμό.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια για τη χορήγηση τεστοστερόνης εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γυναικών, μεταξύ άλλων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ασυνήθιστα χαμηλή σεξουαλική επιθυμία.

Η νέα οδηγία αποτελεί την εφαρμογή της απόφασης που ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Τότε είχε δώσει εντολή για ετήσιο έλεγχο ανεπάρκειας τεστοστερόνης σε όλους τους στρατιωτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω, εντάσσοντάς τον στην ήδη προβλεπόμενη ετήσια περιοδική αξιολόγηση της υγείας τους.

Ο Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι στρατιωτικοί διαθέτουν τα κατάλληλα επίπεδα τεστοστερόνης ώστε να μπορούν να επιχειρούν «στο απόλυτο επίπεδό τους». Για όσους διαγιγνώσκονται με ανεπάρκεια, η θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης παραμένει προαιρετική.

Οι στρατιωτικοί κάτω των 30 ετών μπορούν να ζητήσουν προαιρετικά να υποβληθούν στον συγκεκριμένο έλεγχο, ωστόσο η απόφαση του Χεγκσεθ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην ιατρική κοινότητα σχετικά με την επιστημονική της βάση. Γιατροί και ερευνητές προειδοποιούν ότι ο μαζικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε περιττές διαγνώσεις και θεραπείες, καθώς τα επίπεδα τεστοστερόνης μεταβάλλονται και μια χαμηλή μέτρηση δεν σημαίνει από μόνη της ότι απαιτείται θεραπεία.

Παράλληλα, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο καθολικός έλεγχος για χαμηλή τεστοστερόνη στον στρατό θα μπορούσε να βελτιώσει την επιχειρησιακή ή μαχητική ετοιμότητα. Η επιστημονική συζήτηση αφορά επίσης το κατά πόσο η θεραπεία υποκατάστασης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις φυσιολογικής, ηλικιακής πτώσης της ορμόνης.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αναμένεται, μάλιστα, να συγκαλέσει στα μέσα Σεπτεμβρίου ομάδα ειδικών για να εξετάσει την ιατρική χρήση της τεστοστερόνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική του Πενταγώνου έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τα οφέλη, τους κινδύνους και τα όρια της ορμονικής θεραπείας.

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