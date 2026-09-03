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03.09.2026 13:05

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Τρεις οικονομικές προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

03.09.2026 13:05
HELLENIC GROWTH FUND GR_EN

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Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο/Hellenic Growth Fund ανακοινώνει ότι παρέλαβε τρεις (3) οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», συνολικής έκτασης περίπου 996.920 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
  • APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd.
  • ELIA CORPORATION A.E.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Σύμφωνα με τους όρους της από 05.12.2025 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών.

Το ακίνητο κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και περιλαμβάνει συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, όπως στάβλους, αρένες και κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων. Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας και συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο.

Σύμφωνα με τον νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής χρήσης, πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η κατασκευή φυλακίου εισόδου με WC, εκδοτηρίου εισιτηρίων, γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης και δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

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