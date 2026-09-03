Όταν το «αποκλειστικό»… σκά(ε)ι… ενάμιση μήνα μετά – Ο Σαμαράς και το κτήριο Λιβάνη

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Μας αρέσουν τα αποκλειστικά. Ακόμη περισσότερο, βέβαια, όταν τα έχουμε γράψει… ενάμιση μήνα νωρίτερα.

Ο ΣΚΑΪ παρουσίασε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, ως «αποκλειστική» πληροφορία ότι το νέο πολιτικό «στρατηγείο» του Αντώνη Σαμαρά θα στεγαστεί στη συμβολή Ιπποκράτους και Σόλωνος, πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη, όπου ήδη γίνονται εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων.

Εξαιρετική πληροφορία. Μόνο που οι αναγνώστες του topontiki.gr είχαν την ευκαιρία να τη διαβάσουν από τις 21 Ιουλίου, όταν γράφαμε για το «κτήριο-έκπληξη» που προορίζεται για το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Και όχι απλώς γενικά και αόριστα: γράφαμε συγκεκριμένα για το κτήριο του συγκροτήματος Λιβάνη, Σόλωνος και Ιπποκράτους, σημειώνοντας μάλιστα ότι εκεί είχε παλαιότερα γραφεία και ο Κωστής Στεφανόπουλος.

Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στη δημοσιογραφία. Άλλωστε, μια καλή είδηση δεν παλιώνει εύκολα. Ενίοτε μάλιστα, με την κατάλληλη ωρίμανση των… 45 ημερών, μπορεί να γίνει και «αποκλειστική». Ούτε μπέρμπον να είναι!

Εμείς πάντως δεν θα διεκδικήσουμε πνευματικά δικαιώματα. Απλώς θα κρατήσουμε την ημερομηνία: 21/7.

Έτσι, για το αρχείο. Και για την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε κάποιο ακόμη… φρέσκο αποκλειστικό!

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