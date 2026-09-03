Σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά: Όλα τα ονόματα που παίζουν για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων

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Όλο και πιο δεξιά σύρεται η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. έχει καταστεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόλις πριν από μερικά εικοσιτετράωρα η κυβέρνηση έτρεξε να πάρει πίσω μία άτυπη ευρωπαϊκή Οδηγία για το τρίτο φύλο – «ακαθόριστο» – που εφάρμοσε ο ΕΟΠΥΥ, καθώς ο Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υιοθετεί τη «woke ατζέντα».

«Το μόνο “Ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος» είπε ο Σαμαράς, κάνοντας λόγο για «συνειδητή επιλογή» της κυβέρνησης και φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αγωνιά να μην χάσει άλλους δεξιούς ψηφοφόρους.

Μέσα σε μία ώρα, όπως με υπερηφάνεια υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, το κυβερνητικό επιτελείο πέταξε στο καλάθι των αχρήστων την ευρωπαϊκή Οδηγία, μπαίνοντας με αυτό τον τρόπο στο κλαμπ των υποστηρικτών της λογικής Τραμπ. Η όλη ιστορία όμως τίναξε στον αέρα και την τακτική της Ν.Δ., η οποία είχε αποφασίσει τα στελέχη της να λένε ότι δεν σχολιάζουν ένα ανύπαρκτο κόμμα.

Θέλει θέση πρωθυπουργού;

Το «ανύπαρκτο κόμμα» πάντως δεν είναι και τόσο ανύπαρκτο από τη στιγμή που στενοί συνεργάτες του Σαμαρά δίνουν τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, στις οποίες καταφέρονται εναντίον των κυβερνητικών στελεχών και υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας στις επόμενες εκλογές, καθώς θα μπορούσε να ηγηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού μίας κυβέρνησης συνεργασίας!

«Πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, γιατί το έχει ξανακάνει, και με επιτυχία» είπε ο Θανάσης Σκορδάς, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, και πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης. Μπορεί να είναι πειστική μια αλλαγή κατεύθυνσης εάν δεν συνοδεύεται κι από αλλαγή προσώπων;».

Επαφές με αντιμητσοτακικούς

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός δεν βιάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τον χρόνο δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα. Αυτό ωστόσο δεν τον εμποδίζει να έρχεται σε επαφή με όλα τα «αντιμητσοτακικά» στελέχη της Ν.Δ., προκειμένου να τα εντάξει στα ψηφοδέλτια του κόμματός του.

Πρώην υπουργοί και βουλευτές, όπως οι Κώστας Μαρκόπουλος , Αργύρης Ντινόπουλος , Πάνος Παναγιωτόπουλος , Θανάσης Σκορδάς , Μανώλης Αγγελάκας , θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος. Επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς θα είναι υποψήφιος στην Αττική και όχι στην Αιτωλοακαρνανία, όπου πολιτευόταν μέχρι τώρα.

, , , , , θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος. Επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής θα είναι υποψήφιος στην Αττική και όχι στην Αιτωλοακαρνανία, όπου πολιτευόταν μέχρι τώρα. Ερώτημα παραμένει αν ο καραμανλικός βουλευτής της Ν.Δ. στην Περιφέρεια Αττικής Γιώργος Βλάχος αποφασίσει να μετακινηθεί στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά.

παραμένει αν ο καραμανλικός βουλευτής της Ν.Δ. στην Περιφέρεια Αττικής αποφασίσει να μετακινηθεί στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά. Σίγουρες εμφανίζονται οι υποψηφιότητες του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. Στεργίου Γιαννάκη στην Πρέβεζα, αλλά και του επίσης πρώην βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια στην Καστοριά.

εμφανίζονται οι υποψηφιότητες του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στην Πρέβεζα, αλλά και του επίσης πρώην βουλευτή στην Καστοριά. Ακόμα φαίνεται να έχει κλείσει για την Α’ Αθήνας η υποψηφιότητα της πρώην γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής της Ν.Δ. Σοφίας Νικολάου , όπως επίσης και του πρώην πρύτανη και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θανάση Φορτσάκη . Στη Λακωνία θα κατέβει η πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Φεβρωνία Πατριανάκου .

, όπως επίσης και του πρώην πρύτανη και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. . Στη Λακωνία θα κατέβει η πρώην βουλευτής της Ν.Δ. . Ο καθηγητής και στενός συνομιλητής του Σαμαρά στα εθνικά θέματα Γιάννης Μάζης , ο οποίος είναι από τα ιδρυτικά στελέχη της Κίνησης των 91, δεν αποκλείεται να βρεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπως επίσης και ο εκπαιδευτικός Μελέτης Μελετόπουλος .

, ο οποίος είναι από τα ιδρυτικά στελέχη της Κίνησης των 91, δεν αποκλείεται να βρεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπως επίσης και ο εκπαιδευτικός . Ακόμα λέγεται ότι για τον Πειραιά προορίζεται η Ζωή Ρούσσου, για τη Δυτική Αθήνα ο Θανάσης Σκορδάς και για την Αργολίδα ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Στενοχωρίτης. Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο, προκειμένου να καταλήξουν στα πρόσωπα που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο της Μακεδονίας και της Θράκης, παίζει ο Άκης Γεροντόπουλος, στενός συνεργάτης του Σαμαρά.

Μένουν μόνο οι λεπτομέρειες

Οι συνεργάτες του Σαμαρά υποστηρίζουν ότι σε κάποιους νομούς τα ψηφοδέλτια έχουν κλείσει ή απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.

● Στην Αχαΐα, στο ψηφοδέλτιο θα είναι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Αντ. Κουνάβης, ο γιατρός Νίκος Οικονομόπουλος, ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Άγγ. Τσιγκρής και η Βίκυ Νταβλούρου, κόρη του πρώην βουλευτή Θ. Νταβλούρου.

● Στην Ηλεία η ραδιοφωνική παραγωγός Χριστίνα Λευκαδίτη – Καραγιάννη λέγεται ότι θα βρεθεί στο ψηφοδέλτιο Σαμαρά, αλλά και ο δικηγόρος Γιώργος Φουσκαρίνης, η γιατρός Τζένη Πανταζή, η δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. ΔΕΕΠ Ηλείας Μαριάννα Σταθοπούλου, ο καθηγητής Ιατρικής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας, ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής δρ Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος και ο πρώην δήμαρχος Πηνειού Ανδρέας Μαρτίνος. Ο πρώην υπουργός της Ν.Δ. Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, έχει αναλάβει τις επαφές με τα στελέχη αυτά.

● Στον νομό Λάρισας, όπου το κυβερνών κόμμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στελέχη της πλευράς Σαμαρά φαίνεται να έχουν προσεγγίσει τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δημήτρη Κατσαρό, αλλά και τους πρώην υποψήφιους βουλευτές της Ν.Δ. Γ. Αδαμούλη, Λουκά Κατσαρό και Θαν. Παιδή. Ο πρώην βουλευτής Λάρισας Χρήστος Ζώης δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί, αν και βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ακούγεται το όνομα του αγροτοσυνδικαλιστή Σ. Αλειφτήρα, ο οποίος αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας, και του απόστρατου ανώτατου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας Γρηγ. Πρεζεράκου.

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