Συναγερμός στη ΝΔ για τη Βόρεια Ελλάδα: 42 υπουργοί και υφυπουργοί σε περιοδείες πριν από τη ΔΕΘ

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Πέρα από τη γενικότερη πτωτική τάση που παρουσίαζε το κυβερνών κόμμα πριν από το καλοκαίρι, το πρόβλημα που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της ΝΔ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και γαλάζια στελέχη παραδέχονται ότι, ακόμα και αν υπάρξει κάποια ανάκαμψη στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, οι περιοχές πριν και μετά τη συμπρωτεύουσα δύσκολα θα ξαναβρεθούν κοντά στη ΝΔ.

Όλες άλλωστε οι δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό διάστημα δείχνουν ότι το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος στη Βόρεια Ελλάδα και πιο ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία είναι πάρα πολύ μεγάλο, καθώς επηρεάζει περίπου το 16% του πανελλαδικού εκλογικού αποτελέσματος.

Έτσι, τα τελευταία εικοσιτετράωρα υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης κατευθύνονται προς την περιοχή, προκειμένου να κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξει το κλίμα, δεδομένου ότι το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, έχοντας τα νούμερα των ευρωεκλογών στα χέρια, δεν μοιάζουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς ακόμα και το ΠΑΣΟΚ είχε ξεπεράσει τη ΝΔ στις ευρωεκλογές. Φυσικά, όπως είναι γνωστό, ο πλέον υπολογίσιμος παράγοντας στην περιοχή είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση, καθώς στην Πέλλα, τη Δράμα, την Ημαθία, το Κιλκίς, τη Β’ Θεσσαλονίκης είναι σταθερά πρώτος ή δεύτερος, ενώ σχετικά καλά είχε πάει και η Φωνή Λογικής. Τη συγκεκριμένη στιγμή δυνάμεις φαίνεται να έχει και η Μαρία Καρυστιανού, αν και τα όσα συνέβησαν μέσα στο καλοκαίρι την έχουν αποδυναμώσει.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, στους 15 από τους 17 νομούς της Βορείου Ελλάδας, οι απώλειες ήταν σχεδόν διψήφιες.

«Απόβαση» υπουργών στους 17 νομούς

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, το κυβερνητικό επιτελείο θα επισκεφθεί και τους 17 νομούς της Βορείου Ελλάδας, με τα πιο δεξιά στελέχη να πηγαίνουν στις πιο προβληματικές περιοχές, όπως για παράδειγμα ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης.

Ο τελευταίος θα βρεθεί στις καραμανλικές Σέρρες και την Πιερία, όπου η ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024 κατρακύλησε σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει ανακοινώσει ότι θα εγκαινιάσει 13 Κέντρα Υγείας και τμήματα Νοσοκομείων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη ξεκινά σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, από τον Έβρο και θα συνεχιστεί διαδοχικά σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες και Θεσσαλονίκη.

Όπως μάλιστα δήλωσε ο ίδιος, «από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ταξίδι μας, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά μιας πολύ μεγάλης εκστρατείας σε όλη την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχω πει πολλές φορές, ότι θα βαρεθείτε να με βλέπετε να εγκαινιάζω έργα στο ΕΣΥ. Έχουμε κάνει πραγματικά, τόσα πολλά πράγματα που θα χρειαζόμουν πολλούς μήνες να ταξιδεύω ανά την επικράτεια για να τα δείξω όλα. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τα δείξω όλα, προκειμένου ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί τι κάναμε με την εντολή που μας έδωσε, ιδιαίτερα στο ΕΣΥ».

Συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από τον Έβρο μέχρι την Καστοριά, θα βρεθούν συνολικά 42 υπουργοί και υφυπουργοί και ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Να επισημάνουμε ότι οι περιοχές που θα επισκεφθεί ο κάθε υπουργός δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά με βάση τα χαρτοφυλάκιά τους.

Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν οι υπουργοί είναι το εξής:

Στη Δράμα θα πάνε διαδοχικά οι: Θανάσης Καββαδάς, Βασίλης Σπανάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος.

Στον Έβρο οι Σέβη Βολουδάκη, Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Σταύρος Παπασταύρου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην Καβάλα οι Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη, Κώστας Βλάσης, Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας, Κώστας Κατσαφάδος.

Στην Ξάνθη οι Κώστας Καραγκούνης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Νίκος Δένδιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κώστας Κατσαφάδος.

Στη Ροδόπη οι Γιάννης Ανδριανός, Άδωνις Γεωργιάδης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Νίκος Δένδιας, Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Στα Γρεβενά οι Σταύρος Παπασταύρου, Νίκος Παπαϊωάννου, Χρίστος Δήμας, Νίκη Κεραμέως.

Στην Καστοριά οι Τάκης Θεοδωρικάκος, Ιάσονας Φωτήλας, Γιάννης Ανδριανός, Νίκος Παπαϊωάννου.

Στην Κοζάνη οι Δημήτρης Παπαστεργίου και Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος, Σέβη Βολουδάκη, Γιώργος Κώτσηρας.

Στη Φλώρινα οι Λίνα Μενδώνη, Νίκος Ταχιάος, Ιάσονας Φωτήλας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης οι Άννα Καραμανλή, Χρίστος Δήμας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Κώτσηρας και Θανάσης Δαβάκης.

Στη Β’ Θεσσαλονίκης οι Σέβη Βολουδάκη, Δημήτρης Παπαστεργίου, Γιάννης Βρούτσης.

Στην Ημαθία οι Θάνος Πλεύρης, Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη, Βασίλης Σπανάκης.

Στο Κιλκίς οι Κώστας Βλάσης, Μαργαρίτης Σχοινάς, Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης, Νίκη Κεραμέως.

Στην Πέλλα οι Θάνος Πλεύρης, Μαργαρίτης Σχοινάς, Κώστας Καραγκούνης.

Στην Πιερία οι Κωστής Χατζηδάκης, Θανάσης Κοντογεώργης, Άννα Καραμανλή, Μάκης Βορίδης, Έλενα Ράπτη.

Στις Σέρρες οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Γιάννης Βρούτσης, Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης.

Στη Χαλκιδική οι Σταύρος Καλαφάτης, Άννα Ευθυμίου, Όλγα Κεφαλογιάννη, Λίνα Μενδώνη.

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