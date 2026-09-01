Νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ: «Θα τους πλήξουμε δυνατά», λέει ο Τραμπ – «Δεν θέλουμε συνέχιση του πολέμου», απαντά το Ιράν

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Σε νέα επικίνδυνη φάση εισήλθε η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με αμερικανικά πλήγματα στο Στενό του Ορμούζ και ιρανικά αντίποινα σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ «θα τους πλήξουν δυνατά», την ώρα που ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωνε ότι η συνέχιση του πολέμου δεν συμφέρει καμία πλευρά και ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία.

Έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας και στροφής της Ουάσιγκτον στον «οικονομικό πόλεμο» κατά της Τεχεράνης, οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναλήφθηκαν.

Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο εκτοξευτήρων πυραύλων στο νησί Λαράκ, στο στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η επίθεση πραγματοποιήθηκε αφού δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εντοπίστηκαν να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων φορτωμένων με θαλάσσιες νάρκες στο στενό.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες από τα αμερικανικά πλήγματα.

Η απάντηση της Τεχεράνης σε Ιορδανία και ΗΑΕ

Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε οκτώ πυραύλους όταν αυτοί εισήλθαν στον εναέριο χώρο του χασεμιτικού βασιλείου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, ανέφεραν ότι εντόπισαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τα χωρικά τους ύδατα, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν παράλληλα τις γειτονικές χώρες ότι ενδέχεται να υπάρξει «πολύ πιο ισχυρή ανταπόδοση» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης που θα πραγματοποιηθεί με χρήση των εδαφών τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέρριψαν δύο αμερικανικά drones πάνω από το στενό του Ορμούζ.

Τραμπ: «Θα υπάρξει ανταπόδοση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει εκ νέου στις ιρανικές επιθέσεις.

«Θα υπάρξει ανταπόδοση» και «θα τους πλήξουμε δυνατά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Fox News.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται ενώ η ένοπλη σύρραξη, η οποία ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει πλέον εισέλθει στον έβδομο μήνα της και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της παραμένουν σε αδιέξοδο.

Πεζεσκιάν: «Δεν συμφέρει κανέναν η συνέχιση του πολέμου»

Παρά την ιρανική στρατιωτική απάντηση, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιχείρησε να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας.

Ο Ιρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι «προς το συμφέρον» ούτε της Τεχεράνης ούτε οποιασδήποτε άλλης χώρας στην περιοχή, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να «εργάζεται για να εξευρεθεί συμφωνία».

Ο Πεζεσκιάν βρέθηκε στο Κιργιστάν για τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Στη σύνοδο αναμένονταν επίσης ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται εκ νέου ανοδικά.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί διεθνή τιμή αναφοράς, ξεπέρασε ξανά το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Η εξέλιξη ενίσχυσε τους φόβους για νέα προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο στενό του Ορμούζ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία «άγνωστα βλήματα» την ώρα που διέσχιζε το στενό του Ορμούζ με κατεύθυνση προς την έξοδό του.

Παρότι τις τελευταίες εβδομάδες επικρατούσε συγκριτική ηρεμία στην περιοχή, οι σποραδικές ανταλλαγές πυρών δεν είχαν σταματήσει, κυρίως γύρω από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Πριν από τον πόλεμο, από το στενό του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Το πέρασμα βρίσκεται πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης και παραμένει de facto κλειστό, με απόφαση του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η μάχη για την «ελεύθερη κυκλοφορία»

Ως αντίποινα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμες «να προστατεύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορίου».

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι έχει «ολοκληρώσει» την απομάκρυνση ναρκών από τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

Το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο, το οποίο επιχείρησε «παρανόμως» να διασχίσει το στενό, προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση».

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε τέλμα.

Το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα Ιουνίου, κατέρρευσε πριν συμπληρωθεί ένας μήνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζει ότι «η λύση είναι ξεκάθαρη και απλή», ζητώντας από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Όλα θα επανέλθουν σε τάξη» εάν η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, ανέφερε.

Η Ουάσιγκτον επιμένει στον «οικονομικό πόλεμο»

Με τη σύγκρουση να παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει το τελευταίο διάστημα μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Το Ιράν βρισκόταν ήδη αντιμέτωπο με σειρά αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει περαιτέρω οικονομική ασφυξία.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση» στην Τεχεράνη, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κατά την έναρξη σειράς συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες με ομολόγους του από τις χώρες της G20.

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