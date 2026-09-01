Ξέφυγε ξανά ο Τραμπ με δημοσιογράφο: Χαρακτήρισε ηλίθια ερώτηση το αν σκοπεύει να επιτεθεί με πυρηνικά στο Ιράν

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Νέα απρέπεια του Αμερικανού προέδρου κατά δημοσιογράφου στο Οβάλ γραφείο.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την Δευτέρα το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ηλίθια» την ερώτηση που του απηύθυνε δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο.

«Έχετε αποκλείσει τη χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον του Ιράν;» ήταν η ερώτηση της δημοσιογράφου προς τον Τραμπ.

«Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι: ναι. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό… Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή… Έχουν υποστεί (σ.σ. οι Ιρανοί) ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους; Τι ηλίθια ερώτηση!», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

"What a stupid question."



President Trump fires back at a reporter who asked whether he has ruled out using a nuclear weapon against Iran.



"They're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question." pic.twitter.com/4yDEgX7cOe — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

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