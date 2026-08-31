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31.08.2026 23:51

Λάιονελ Ρίτσι: Εσπευσμένα στην εντατική μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις (Video)

31.08.2026 23:51
lionel richie

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Στην εντατική νοσοκομείου του Σεντ Λούις εισήχθη ο Λάιονελ Ρίτσι μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας του το βράδυ του Σαββάτου. Ο 77χρονος σταρ της μουσικής και κριτής του «American Idol» μετέβη ο ίδιος στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, έχοντας εμφανίσει έντονη αδιαθεσία προς το τέλος της εμφάνισής του.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Λάιονελ Ρίτσι προσήλθε ο ίδιος στο θεραπευτήριο αμέσως μετά τη συναυλία, προκειμένου οι γιατροί να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στη συναυλία αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής έδειχνε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.

Μάλιστα, κατά την ερμηνεία του τελευταίου τραγουδιού της βραδιάς, της μεγάλης επιτυχίας «All Night Long», ζήτησε να του φέρουν μία καρέκλα προκειμένου να συνεχίσει καθισμένος.

Το TMZ αναφέρει ότι οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο ήπιας αφυδάτωσης, ενώ ο Ρίτσι ελπίζει να πάρει εξιτήριο την Τρίτη.

Η περιπέτεια υγείας τον περασμένο Ιούνιο

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του που ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Τον περασμένο Ιούνιο, στην πρεμιέρα της βορειοαμερικανικής περιοδείας του σε 26 πόλεις, στο Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, ο Ρίτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακόψει απότομα τη συναυλία και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Βίντεο που είχαν αναρτηθεί τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον τραγουδιστή να αναγκάζεται να καθίσει αρκετές φορές την ώρα που ερμήνευε την επιτυχία του «Dancing on the Ceiling».

Μετά την περιπέτεια εκείνη, χρειάστηκε να αναβληθούν και επόμενες συναυλίες του, προτού επιστρέψει στη σκηνή.

Είχε καθησυχάσει τους θαυμαστές του

Παρά την αναστάτωση, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε φροντίσει στη συνέχεια να καθησυχάσει τους θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε λόγο υποστήριξης και για όλη σας την αγάπη. Είμαι καλά και νιώθω ευγνώμων για όλους εσάς», είχε αναφέρει.

Η νέα περιπέτεια υγείας σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά το προηγούμενο περιστατικό, με τον 77χρονο καλλιτέχνη να νοσηλεύεται αυτή τη φορά σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την εμφάνισή του στο Σεντ Λούις

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Λάιονελ Ρίτσι: Εσπευσμένα στην εντατική μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις (Video)

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