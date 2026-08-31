Εύα Μέντες: Έδειξε το τατουάζ που έκανε για τον Ράιαν Γκόσλινγκ – «Είναι το μοναδικό που έχω»

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Το τατουάζ που έχει στον καρπό της και το οποίο είναι αφιερωμένο στον σύζυγό της, Ράιαν Γκόσλινγκ, έδειξε η Εύα Μέντες, επισημαίνοντας ότι είναι το μοναδικό που έχει κάνει.

Σε μια δημοσίευση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, η 52χρονη ηθοποιός παρουσίασε το σχέδιο που έχει στο χέρι της, μέσα από μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, ενώ απάντησε και σε ορισμένα σχόλια, εξηγώντας μεταξύ άλλων τη σημασία του τατουάζ.

Συγκεκριμένα, στον καρπό της Μέντες είναι γραμμένη η φράση «de Gosling», η οποία μεταφράζεται ως «του Γκόσλινγκ» και αποτελεί έκφραση που χρησιμοποιείται στην ισπανόφωνη κουλτούρα.

«Είναι το μόνο που έχω, το μόνο που ήθελα ποτέ», έγραψε η ηθοποιός, απαντώντας σε θαυμαστή που σχολίασε το τατουάζ της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μέντες δείχνει το εν λόγω τατουάζ, ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που εξηγεί δημόσια τη συμβολίζει για την ίδια.

Η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines» το 2013 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 11χρονη Έσμε και τη 10χρονη Αμάντα.

Τον Νοέμβριο του 2022, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τον γάμο τους κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην αυστραλιανή εκπομπή «Today».

«Όλοι είναι τόσο φιλόξενοι εδώ, και ο σύζυγός μου, Ράιαν, είναι εδώ, και περνάμε υπέροχα» είχε πει.

Ο ηθοποιός έχει επίσης κάνει κατά καιρούς δημόσιες αναφορές στη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της «Barbie» το 2023, συγκεκριμένα, ο ίδιος εμφανίστηκε φορώντας ένα κολιέ με το γράμμα «E», με τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά της Barbie. Όταν το «Entertainment Tonight» τον ρώτησε, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, τι αντιπροσώπευε το γράμμα, εκείνος απάντησε: «Εύα».

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