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31.08.2026 14:48

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αυτά είναι τα 1.740 προϊόντα που μειώνονται οι τιμές τους (PDF)

31.08.2026 14:48
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Τις λίστες με τους 1.740 κωδικούς προϊόντων στους οποίους μειώνεται η τιμή, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, δημοσιοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

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Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ετσι, οι περισσότεροι από 1.740 κωδικοί αποτελούν τη σημερινή επίσημη καταμέτρηση και όχι κατ’ ανάγκη το τελικό εύρος της πρωτοβουλίας.

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«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

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Όπως ανέφερε, «πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%, είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας».

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