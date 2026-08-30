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30.08.2026 22:01

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

30.08.2026 22:01
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«Θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε από παντού να αρπαχτούμε να βγούμε στην επιφάνεια, να πάρουμε μια ανάσα, να καθόμαστε για μια απλή, σχεδόν γραφειοκρατική διαδικασία, να ασχολείται ένα ολόκληρο κράτος, αν θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος» τόνισε η Έλενα Ακρίτα.

Μιλώντας για την ψηφοφορία στη Βουλή για την ανάδειξη νέου αντιπροέδρου της βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε το βράδυ της Κυριακής στο MEGA News: «Το θέμα δεν είναι αν θα είμαι εγώ αλλά αν αρχίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση να βάζει με την πλειοψηφία της face control στους άλλους, υπάρχει σοβαρό θεσμικό πρόβλημα».

«Αναρωτιέμαι αν όλο αυτό είναι σκόπιμο. Με την έννοια ότι ίσως, κατά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης, ρίχνουμε τη μπάλα στην εξέδρα. Μήπως βολεύει για να καλυφθούν άλλα θέματα που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή» κατέληξε.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 23:26
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