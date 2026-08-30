Χατζηδάκης: «Πλήρης απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» – «Η αντιπολίτευση ζει σε άλλη χώρα»

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Την ολοκλήρωση του κύριου σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
«Αύριο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μολύβια κάτω! Η αντιπολίτευση μιλά για μια τάχα τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα και αναφέρεται σε κάποιο άλλο Σχέδιο Ανάκαμψης κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
Όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης, η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ (18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια) και θα καταφέρει, με τις τελικές εκταμιεύσεις μέχρι το τέλος του έτους, να εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφησή τους.
Παράλληλα, κάνει έναν απολογισμό των έργων και των μεταρρυθμίσεων που προχώρησαν μέσω του Ταμείου:
Στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης παραθέτει τη δική του προσωπική μαρτυρία από τη θητεία του σε τρία κομβικά υπουργεία κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου:-
«Οι λεγόμενες “φειδωλές” χώρες της Ευρώπης επέμειναν σε ένα εξαιρετικά στενό χρονοδιάγραμμα. Είχαμε, ουσιαστικά, τον μισό χρόνο από ένα κανονικό ΕΣΠΑ για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Και τα καταφέραμε!», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως «η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της. Και η πραγματικότητα, φυσικά, είναι εδώ για να τη διαψεύδει!».
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