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30.08.2026 18:26

Τραμπ: «Το πετρέλαιο δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των ΗΠΑ»

30.08.2026 18:26
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε  ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσινγκτον και Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία «αναπλήρωσης» θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως «δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των ΗΠΑ».

Τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού και οι υψηλές τιμές καυσίμων.

Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς.

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