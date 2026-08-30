Τραγωδία στο Νεπάλ: Εκατοντάδες μη ταυτοποιημένες σοροί σε μαζικούς τάφους – Αγωνία για τους αγνοούμενους (Video/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές στην περιοχή Τσιτβάν του Νεπάλ προχώρησαν σε μαζικές ταφές εκατοντάδων μη ταυτοποιημένων θυμάτων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πρόσφατων πλημμυρών.

Η απόφαση ελήφθη για την αποφυγή κινδύνων στη δημόσια υγεία λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης των σορών που ανασύρονται από τα ποτάμια.

Οι υπεύθυνοι συνέλεξαν δείγματα DNA από τους νεκρούς, με τη συνδρομή ιατροδικαστικών ομάδων από την Ινδία και την Κίνα, για τη μελλοντική τους ταυτοποίηση.

Η καταστροφή, που προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα, έχει προκαλέσει τον θάνατο 750 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες άλλοι παραμένουν μέχρι στιγμής αγνοούμενοι.

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Η γραφική περιοχή Τσιτβάν του Νεπάλ, γνωστή για τα δάση και τα ποτάμια της, έχει μετατραπεί σε χώρο μαζικών ταφών για εκατοντάδες αγνώστων θυμάτων, των οποίων οι σοροί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά που έπληξαν την περιοχή των Ιμαλαΐων πριν από λίγες ημέρες.

Μέσα στο δάσος του Ντεβγκάτ, στην Τσιτβάν, σχεδόν 200 χιλιόμετρα από το σημείο όπου σημειώθηκε η καταστροφή την Τετάρτη, οι αρχές έχουν ανοίξει εκατοντάδες τάφους.

Μέχρι πρόσφατα, τα μονοπάτια του δάσους ήταν δημοφιλής προορισμός για περιπάτους. Τώρα χρησιμεύουν ως προσωρινός χώρος ταφής για σορούς που έχουν αποσυντεθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή και αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Η βασική μας ανησυχία ήταν ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία που προκαλούσε η ταχεία αποσύνθεση των σορών», δήλωσε ο Γκανές Άρια, επικεφαλής περιφερειακής διοίκησης στην Τσιτβάν.

Οι αρχές έθαψαν 96 σορούς μη ταυτοποιημένων θυμάτων στο δάσος το Σάββατο και σχεδιάζουν να θάψουν περισσότερους από 100 ακόμη την Κυριακή, καθώς οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από ποτάμια και σωρούς συντριμμιών.

Περίπου 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 3.000 αγνοούνται, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα και σάρωσαν κοιλάδες κατά μήκος των συνόρων του Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Οι αρχές του Νεπάλ συνέλεξαν δείγματα DNA από τους αγνώστους νεκρούς, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η εκταφή των λειψάνων σε περίπτωση που τα θύματα ταυτοποιηθούν αργότερα μέσω δηλώσεων συγγενών, επίσημων αρχείων ή γενετικών εξετάσεων.

Η Ινδία έχει ήδη στείλει ομάδα ιατροδικαστών, η οποία θα συνεργαστεί με τους Νεπαλέζους συναδέλφους της για την ανάλυση των δειγμάτων DNA. Το Νεπάλ βρίσκεται επίσης σε συνεννόηση με ομάδα από την Κίνα.

Συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων

Οι επιχειρήσεις ανάσυρσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς νέες σοροί καταφθάνουν διαρκώς στις εγκαταστάσεις, ενώ οι οικογένειες περιμένουν με αγωνία πληροφορίες για τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Η συνεχής άφιξη θυμάτων αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των νεκρών και στην ενημέρωση των οικογενειών, ενώ η ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη και για τους εργαζομένους που διαχειρίζονται τις σορούς.

Ανησυχίες για νέες πλημμύρες

Οι επιχειρήσεις διάσωσης γίνονται ακόμη δυσκολότερες εξαιτίας του καιρού και της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Η στάθμη του ποταμού Trishuli αυξήθηκε μετά τις νέες βροχοπτώσεις, με κατοίκους και διασώστες να μετακινούνται σε υψηλότερα σημεία, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέες πλημμύρες.

Οι επιχειρήσεις έχουν διακοπεί αρκετές φορές από την Παρασκευή λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, μια λίμνη που σχηματίστηκε στα σύνορα Νεπάλ–Κίνας δημιούργησε επιπλέον ανησυχία, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι η υπερχείλισή της θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πλημμυρικά φαινόμενα στους ποταμούς Lhende Khola και Trishuli.

Η λίμνη είχε σε μεγάλο βαθμό αποστραγγιστεί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, drones εντόπισαν νέα κατολίσθηση περίπου 2,8 χιλιόμετρα κατάντη, η οποία δημιούργησε νέο φυσικό φράγμα και νέο όγκο νερού.

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