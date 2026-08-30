Κωνσταντέλιας: Αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του – Το μήνυμα στήριξης του Καρέτσα στον συμπαίκτη του (Photo)

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Με αγωνία περιμένει η Μπορούσια Ντόρτμουντ και οι φίλαθλοί της τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια για τον οποίο υπάρχουν φόβοι ότι το πρόβλημα τραυματισμού αφορά στους χιαστούς του.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σκόραρε στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα αλλά πάγωσε το γήπεδο όταν αποχώρησε τραυματίας.

Οι φόβοι για ρήξη χιαστού είναι έντονοι στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μπουκ και τον γενικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, να δείχνουν ανήσυχοι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα για τον Κωνσταντέλια, μέσω story του στο Instagram. «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου», έγραψε ο νεαρός διεθνής για τον συμπαίκτη του.

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