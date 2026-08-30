Ρόδος: Επέστρεψε στο αεροδρόμιο αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για μηχανικό πρόβλημα

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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Πρόκειται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 (ελικοφόρο), με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A) και νηολόγιο SX-OAZ, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Κάρπαθος.

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, των αρμόδιων αεροπορικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων κλιμακίων.

Το αεροσκάφος επέστρεψε κανονικά στη Ρόδο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Διαγόρας», χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του.

Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο ATR 42-600, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα συνεχίσει την πτήση προς την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροσκάφος.

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