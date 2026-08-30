search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 14:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 12:42

Ρόδος: Επέστρεψε στο αεροδρόμιο αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για μηχανικό πρόβλημα

30.08.2026 12:42
aeroplano-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Πρόκειται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 (ελικοφόρο), με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A) και νηολόγιο SX-OAZ, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Κάρπαθος.

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, των αρμόδιων αεροπορικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων κλιμακίων.

Το αεροσκάφος επέστρεψε κανονικά στη Ρόδο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Διαγόρας», χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του.

Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο ATR 42-600, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα συνεχίσει την πτήση προς την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροσκάφος.

Διαβάστε επίσης:

Κλοπή καλωδίων οπτικών ινών από το Ελληνικό: Άφαντοι οι δράστες – Πήραν υλικό για σημαντικό έργο της ΥΠΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου για σεξουαλική παρενόχληση σε παραλία της Περαίας

Γιαννιτσά: Άγριος καυγάς σε μαγαζί – Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος, μία σύλληψη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
monaco bc
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Εκτός γαλλικού πρωταθλήματος – Πώς κατέρρευσε οικονομικά η υπερδύναμη της EuroLeague

lefta-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Απατεώνες απέσπασαν 15.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

los angeles pyrkagies
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες – όχι όμως μέσα, αλλά έξω, σε διαδήλωση

kefalogianni1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Όλγα και τα… ηλιοτρόπια 

Lisa Kudrow
LIFESTYLE

Lisa Kudrow: «Πραγματικά δεν θέλω να τραγουδήσω ξανά το Smelly Cat από τα Φιλαράκια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

dortmund-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας - Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 14:02
monaco bc
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Εκτός γαλλικού πρωταθλήματος – Πώς κατέρρευσε οικονομικά η υπερδύναμη της EuroLeague

lefta-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Απατεώνες απέσπασαν 15.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

los angeles pyrkagies
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες – όχι όμως μέσα, αλλά έξω, σε διαδήλωση

1 / 3