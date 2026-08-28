Με κάψουλα – «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων» ταξίδεψε ο Ράτκλιφ στη Μόσχα – Τι είναι το ROCC, που εγκαταστάθηκε στο αεροσκάφος του επικεφαλής της CIA

Takeaways by to pontiki AI Ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη στη Μόσχα, χρησιμοποιώντας ένα αεροσκάφος C-17 Globemaster III εξοπλισμένο με το απόρρητο σύστημα Roll-On Conference Capsule.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη διαχείριση άκρως διαβαθμισμένων πληροφοριών και την πραγματοποίηση ασφαλών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της πτήσης, λειτουργώντας ως κινητό κέντρο διοίκησης εφάμιλλο των εγκαταστάσεων της CIA.

Η αποστολή, η οποία εντοπίστηκε από αναλυτές ανοιχτών πηγών, αποτέλεσε μία από τις πρώτες επιχειρησιακές αναπτύξεις του συστήματος ROCC, που τέθηκε επίσημα σε χρήση τον Ιούλιο του 2026.

Το αεροσκάφος διέθετε προηγμένα αμυντικά συστήματα αυτοπροστασίας, όπως το σύστημα LAIRCM, για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από πυραύλους.

Παρά την αποκάλυψη της πτήσης, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας δεν προέβησαν σε επίσημα σχόλια σχετικά με τον σκοπό της επίσκεψης.

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Μετά την αποκάλυψη ότι ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε πρόσφατα στη Μόσχα, αν και από αμερικανικής πλευράς αλλά και από το Κρεμλίνο επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί η σημασία του ταξιδιού, νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την πτήση του Τζον Ράτκλιφ.

Όπως έγινε γνωστό, το C-17 Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που μετέφερε τον Ράτκλιφ στη Μόσχα την Τρίτη ήταν εξοπλισμένο με το νεότερο απόρρητο εναέριο κέντρο διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.



Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα που λειτουργεί ως κινητός χώρος διαχείρισης άκρως απόρρητων πληροφοριών, γνωστός ως Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF), επιτρέποντας στον επικεφαλής της CIA να πραγματοποιεί διαβαθμισμένες επικοινωνίες ακόμη και ενώ βρίσκεται μέσα στον ρωσικό εναέριο χώρο.

CIA Director John Ratcliffe landed in Moscow on Tuesday aboard a U.S. Air Force C-17 equipped with a new airborne classified command center, a mobile SCIF allowing secure communications from inside Russian airspace.



The Roll-On Conference Capsule (ROCC), fielded in March 2026,… pic.twitter.com/YEp68WQefh — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

Το σύστημα, γνωστό ως Roll-On Conference Capsule ή ROCC, τέθηκε επισήμως σε επιχειρησιακή χρήση το 2026. Η αποστολή προς το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας φαίνεται έτσι να αποτελεί μία από τις πρώτες επιχειρησιακές αναπτύξεις του και ενδεχομένως την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε αποστολή προς τη Ρωσία.







Πώς αποκαλύφθηκε η αποστολή

Αναλυτές πληροφοριών από ανοιχτές πηγές και παρατηρητές αεροπορικής κίνησης εντόπισαν την πτήση πριν υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση από κυβερνητική πλευρά.



Στοιχεία από το Flightradar24 έδειξαν ότι ένα Boeing C-17A Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με διακριτικό κλήσης RCH4555 και αριθμό ουράς 07-7181, απογειώθηκε από τη Ρίγα της Λετονίας περίπου στις 08:50 ώρα Μόσχας και προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο γύρω στις 10:04 τοπική ώρα.



Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το γκρίζο μεταγωγικό αεροσκάφος κατά την τελική προσέγγισή του. Σε ένα από αυτά ακούγεται ένας παρευρισκόμενος να σχολιάζει αστειευόμενος: «Δεχόμαστε επίθεση».

A U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III has landed at Moscow's Vnukovo Airport.



It flew in from Riga, Latvia, and its flight history includes Camp Springs, Maryland, where Joint Base Andrews is located. That base hosts the aircraft used by the U.S. President.



The purpose… pic.twitter.com/FmsYTVTctR — Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026



Το CBS News ήταν το πρώτο μέσο που επιβεβαίωσε τον σκοπό της πτήσης. Πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Ρωσία για συναντήσεις, στην πρώτη γνωστή διά ζώσης επίσκεψή του στη χώρα από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της CIA.



Ούτε η αμερικανική ούτε η ρωσική κυβέρνηση σχολίασαν δημοσίως τον χαρακτήρα ή τον σκοπό της επίσκεψης. Η CIA επίσης δεν έκανε σχόλιο, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο αεροσκάφος.



Η πλήρης διαδρομή του C-17, όπως ανασυντέθηκε από δημόσια δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, δείχνει ότι η αποστολή ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη.



Το αεροσκάφος πέταξε στις 22 Αυγούστου από την Κοινή Βάση McGuire-Dix-Lakehurst στο Νιου Τζέρσεϊ προς την Κοινή Βάση Lindsey Graham στη Νότια Καρολίνα. Την επόμενη ημέρα μετακινήθηκε στην Κοινή Βάση Andrews στο Μέριλαντ, απ’ όπου αναχώρησε για τη Ρίγα. Παρέμεινε εκεί για δύο ημέρες πριν πραγματοποιήσει το τελευταίο σκέλος της πτήσης προς τη Μόσχα.





Τι είναι το ROCC

Η Κοινή Βάση Andrews, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, αποτελεί έδρα της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών, η οποία διαχειρίζεται τον στόλο Special Air Mission της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.



Πρόκειται για τα αεροσκάφη που αναλαμβάνουν τη μεταφορά του Προέδρου, του αντιπροέδρου, μελών της κυβέρνησης και υψηλόβαθμων ξένων αξιωματούχων. Στην ίδια βάση βρίσκονται και οι ειδικές μονάδες ROCC.



Το ROCC είναι ένα κινητό κέντρο διοίκησης αποτελούμενο από δύο ειδικά διαμορφωμένες κάψουλες, οι οποίες μπορούν να φορτωθούν σε ένα C-17 μέσω τυποποιημένης παλέτας Steel Eagle, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις στο αεροσκάφος. Μόλις τοποθετηθούν στο εσωτερικό του, οι δύο μονάδες συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα πλήρως λειτουργικό κινητό κέντρο διοίκησης.



Η πρώτη κάψουλα περιλαμβάνει τον χώρο του ανώτερου αξιωματούχου, με ιδιωτικό σταθμό εργασίας, δύο καθίσματα, καναπέ που μετατρέπεται σε κρεβάτι και ιδιωτική τουαλέτα.



Η δεύτερη περιλαμβάνει χώρο συσκέψεων και εργασίας του επιτελείου, με μεγάλη οθόνη, τέσσερις σταθμούς εργασίας και έξι περιστρεφόμενα καθίσματα.



Όταν συνδέεται με τα συστήματα του αεροσκάφους, το ROCC παρέχει στους επιβαίνοντες εξαιρετικά ασφαλείς δυνατότητες φωνητικής επικοινωνίας, μετάδοσης δεδομένων και τηλεδιάσκεψης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου — ακόμη και, όπως έδειξε η συγκεκριμένη αποστολή, πάνω από ρωσικό έδαφος.

Jedną z ciekawostek podróży Dyrektora CIA do Moskwy jest to że podróżował on wojskowym samolotem C-17 który przewoził w środku kapsułę "Silver Eagle" bądź znaną wcześniej – "Air Stream ".

Obie kapsuły są wyposażone w specjalne systemy komunikacyjne które są podobne do tych… pic.twitter.com/INPEk8H7iU — Mirek Szczerba (@mirek_szczerba) August 26, 2026



Kέντρο απόρρητων επικοινωνιών εφάμιλλο με το Λάνγκλεϊ

Το πακέτο επικοινωνιών του ROCC επιτρέπει να χαρακτηρίζεται ως κινητό SCIF βάσει της Οδηγίας 705 της αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές για εγκαταστάσεις όπου γίνεται διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.



Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος μέσα στο ROCC μπορεί να πραγματοποιεί τις ίδιες άκρως απόρρητες συνομιλίες, που θα έκανε στα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, ενώ βρίσκεται σε πτήση προς τη Μόσχα.



Για να επιτευχθούν αυτές οι προδιαγραφές απαιτήθηκαν χρόνια σχεδιασμού, μηχανικής ανάπτυξης και δοκιμών. Το ROCC αντικατέστησε ένα παλαιότερο σύστημα που αποτελούνταν από δύο τροποποιημένα Airstream, γνωστά ως «Silver Bullets», τα οποία χρησιμοποιούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.



Τα παλαιότερα συστήματα κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν πλέον τις σύγχρονες απαιτήσεις αεροπλοΐας, καθώς παρουσίαζαν ελλείψεις σε τομείς όπως η αντοχή σε πρόσκρουση, η δυνατότητα εκκένωσης, η αντοχή σε ισχυρές ριπές και τα ηλεκτρικά συστήματα.



Αντίθετα, το ROCC είναι πλήρως πιστοποιημένο ώστε να μπορεί να βρίσκεται προσωπικό στο εσωτερικό του σε όλες τις φάσεις της πτήσης.



Πριν δοθεί η τελική έγκριση, το Κέντρο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε δοκιμές καθισμάτων, αναλύσεις φορτίων πρόσκρουσης, δοκιμές ταχείας αποσυμπίεσης και ελέγχους των εξαρτημάτων σε εκρηκτικό περιβάλλον.



Μία από τις τελευταίες αλλαγές στον σχεδιασμό αφορούσε το αρχικό τραπέζι συνεδριάσεων εννέα θέσεων, το οποίο κρίθηκε ότι δημιουργούσε κίνδυνο τραυματισμού στο κεφάλι σε περίπτωση σοβαρών αναταράξεων. Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκαν τρεις θέσεις και το τραπέζι αντικαταστάθηκε από αρθρωτούς σταθμούς εργασίας.



Η επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για την επιχειρησιακή ένταξη του ROCC δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2026, μόλις πέντε εβδομάδες πριν από την αποστολή στη Μόσχα.







H αντιπυραυλική θωράκιση του C17

Η επιλογή του C-17 για μια αποστολή υψηλής σημασίας σε δυνητικά επικίνδυνο εναέριο χώρο δεν είναι τυχαία. Το Globemaster III διαθέτει σειρά αμυντικών συστημάτων που το καθιστούν κατάλληλο για ευαίσθητες επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα αυξημένου κινδύνου.



Βασικό ενεργό σύστημα αυτοπροστασίας είναι το Large Aircraft Infrared Countermeasures System, γνωστό ως LAIRCM. Το σύστημα αναπτύχθηκε από τη Northrop Grumman ως εξέλιξη του AN/AAQ-24(V) Directional Infrared Countermeasure και λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από το πλήρωμα.



Όταν οι αισθητήρες υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας εντοπίσουν εκτόξευση πυραύλου, ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός στρέφεται προς την επερχόμενη απειλή και εκπέμπει μια ισχυρή, διαμορφωμένη δέσμη λέιζερ προς τον υπέρυθρο αισθητήρα καθοδήγησης του πυραύλου.



Η δέσμη έχει στόχο να «τυφλώσει» τον αισθητήρα ή να του μεταδώσει παραπλανητικά σήματα, ώστε ο πύραυλος να εκτραπεί από την πορεία του.



Το σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την απογείωση και την προσγείωση, όταν ένα μεγάλο και σχετικά αργό μεταγωγικό αεροσκάφος είναι περισσότερο ευάλωτο σε φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS.



Εκτός από το LAIRCM, το C-17 διαθέτει και άλλα αντίμετρα, όπως θερμοβολίδες και αερόφυλλα, ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας.

Το C-17 διαθέτει επίσης σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες για αποστολές αυτού του είδους.



Μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 164.900 λίβρες, δηλαδή περίπου 74.800 κιλά, και να προσγειωθεί σε διάδρομο μήκους περίπου 1.067 μέτρων και πλάτους μόλις 27,4 μέτρων.



Παράλληλα, μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 6.200 ναυτικών μιλίων χωρίς ανεφοδιασμό, δηλαδή περίπου 11.500 χιλιόμετρα.

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