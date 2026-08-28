Καιρός: Παρατεταμένο θερμό κύμα και αποφασιστικό μελτέμι

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Μετά από ένα πολυήμερο κύμα ζέστης, η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στη συσσωρευμένη επιβάρυνση του οργανισμού μας, αλλά και στο μελτέμι που επανήλθε αποφασιστικό.

Όσοι βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές και απολαμβάνετε τη δροσιά της θάλασσας, είστε αναμφίβολα οι τυχεροί των ημερών. Διανύουμε ήδη την 7η ημέρα παρατεταμένης ζέστης και δυσφορίας ενώ χθες η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Σπάρτη με 40.4°C και στην Ωλένη Ηλείας με 40.2°C, όμως η ταλαιπωρία δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα.

Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και ηλιόλουστος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πλήρη ηλιοφάνεια στα νησιά, καθώς και στις κεντρικές και νότιες παράκτιες περιοχές. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν συννεφιές στα ορεινά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο πέλαγος θα ενισχυθούν στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ — γι’ αυτό η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τίθενται σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν επίσης βοριάδες 5 με 6 μποφόρ.

Ο υδράργυρος διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και στα Επτάνησα θα ακουμπήσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36°C έως 38°C, ενώ το μελτέμι θα κρατήσει πιο χαμηλά και σε πιο υποφερτά επίπεδα τις θερμοκρασίες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βοριάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, την ώρα που στα παραθαλάσσια τμήματα οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς πιο δροσερές.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες συννεφιές τις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να σημειωθούν μπόρες. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου περιμετρικά του κόλπου και τους 34 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού.

Το Σάββατο περιμένουμε πρόσκαιρη ανακούφιση από τις πολύ υψηλές τιμές, πριν από μια νέα θερμή έξαρση την Κυριακή, με το μελτέμι να συνεχίζει ακάθεκτο. Λίγη υπομονή, καθώς από τη Δευτέρα η ζέστη σταδιακά αποκλιμακώνεται. Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι δηλώνει δυναμικά παρόν, γι’ αυτό απολαύστε τις θαλάσσιες εξορμήσεις σας με προσοχή και χαμόγελα!

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