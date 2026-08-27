Καιρός: Στην «καρδιά» του καλοκαιριού με παρατεταμένο καύσωνα, ενισχυμένα μελτέμια και «πορτοκαλί» συναγερμό για πυρκαγιές

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Ο Σεπτέμβριος θεωρείται πλέον ένας αμιγώς καλοκαιρινός μήνας και διόλου τυχαία αποτελεί κορυφαία επιλογή για όσους αναζητούν πιο ήρεμες εξορμήσεις, αποφεύγοντας τον συνωστισμό της αιχμής.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα φαίνεται πως είχε άλλες διαθέσεις. Οι αλλεπάλληλες θερμές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν ήδη διαμορφώσει ένα σκηνικό έντονης θερμικής καταπόνησης σε όλη τη χώρα. Μετά από ένα πολυήμερο κύμα ζέστης, η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στη συσσωρευμένη επιβάρυνση του οργανισμού, ανεξαρτήτως αυστηρών μετεωρολογικών ορισμών. Ήδη ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40°C σε 10 σταθμούς και τους 41°C σε περιοχές όπως η Καρδίτσα, το Γύθειο, η Σπάρτη, οι Κροκεές και τα Τρίκαλα, κάνοντας την καθημερινότητα απαιτητική.

Διανύουμε ήδη την 6η συνεχόμενη ημέρα έντονης ζέστης, με τα μελτέμια να εγκαθίστανται για μέρες στο Αιγαίο και να παρουσιάζουν τάση περαιτέρω ενίσχυσης, ενώ παράλληλα παρατηρείται σχετική θολότητα στην ατμόσφαιρα λόγω αφρικανικής σκόνης σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Θετικό στοιχείο αποτελεί η υποχώρηση της υγρασίας, γεγονός που συγκλίνει την αισθητή θερμοκρασία με εκείνη του θερμομέτρου, εκτός αν υπάρχει άμεση έκθεση στον ήλιο. Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων θέτει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4 – «πορτοκαλί») την Αττική, τη Νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Λόγω της μεγάλης ποσότητας νεκρής καύσιμης ύλης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη τη χώρα, καθώς πυρκαγιές εκδηλώνονται συχνά ακόμη και με ασθενείς ανέμους.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος σχεδόν σε όλη την επικράτεια, με πλήρη ηλιοφάνεια στις παραθαλάσσιες περιοχές, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τα νησιά. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, με πιθανότητα για μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν επίσης βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασιακά, στην Αιτωλοακαρνανία αναμένονται έως 40°C, στις Σέρρες, την Ημαθία, την Πέλλα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και την Ηλεία έως 39°C, στα λοιπά ηπειρωτικά 36°C έως 38°C, ενώ λιγότερη δυσφορία θα υπάρξει στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο λόγω του μελτεμιού.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το μελτέμι να επηρεάζει τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού φτάνοντας τα 5 μποφόρ με ισχυρότερες ριπές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου και θα διατηρηθεί ελαφρώς δροσερότερη στα παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες συννεφιές τις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά, τους ανέμους μεταβλητούς ασθενείς και αργότερα νότιους, και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου περιμετρικά του Θερμαϊκού και τους 37 με 38 βαθμούς πιο εσωτερικά στο νομό.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν και αύριο, με 40άρια σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, 8άρια στο Αιγαίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Το Σάββατο αναμένεται πρόσκαιρη ανακούφιση από τις πολύ υψηλές τιμές, πριν από μια νέα θερμή έξαρση την Κυριακή, ενώ η αποκατάσταση των θερμοκρασιών σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα διαφαίνεται από τη Δευτέρα.

Για όσους ταξιδεύουν ή βρίσκονται ήδη σε καλοκαιρινές άδειες, οι συνθήκες στα νησιά παραμένουν ελκυστικές για θαλάσσια μπάνια, με το μελτέμι να προσφέρει ανάσες δροσιάς. Χρειάζεται ωστόσο μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις με ακτοπλοϊκά ή σκάφη στις περιοχές με ισχυρούς ανέμους, καθώς και κατά την οδήγηση στο εθνικό δίκτυο τις ώρες της αιχμής. Είτε επιστρέφετε στην πόλη είτε ετοιμάζετε βαλίτσες για τις τελευταίες εξορμήσεις του καλοκαιριού, η σωστή ενυδάτωση, η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες και η υπευθυνότητα απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών είναι τα απαραίτητα εφόδια για να απολαύσετε τις ημέρες με ασφάλεια.

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