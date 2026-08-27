METLEN: Νέα έργα αποθήκευσης σε Βρετανία, Ιταλία και Ελλάδα με χαρτοφυλάκιο πολλών GWh

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Την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά αποθήκευσης ενέργειας διευρύνει η METLEN, με νέα έργα και επενδύσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ελλάδα. Η εταιρεία ενισχύει τη δραστηριότητα της M RESET του Κλάδου Ενέργειας στα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS), σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για ευελιξία και εξισορρόπηση των ηλεκτρικών δικτύων.

Η μεγαλύτερη νέα κίνηση αφορά τη βρετανική αγορά, όπου η METLEN υπέγραψε σύμβαση Balance of Plant (BoP) με την Pulse Clean Energy για την κατασκευή του Penn BESS στην περιοχή West Midlands. Η μονάδα θα έχει ισχύ 129 MW και χωρητικότητα 362 MWh, αποτελώντας το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η ελληνική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τη χωρητικότητα.

Το αντικείμενο που αναλαμβάνει η METLEN περιλαμβάνει και τις εργασίες σύνδεσης της εγκατάστασης με το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ η ηλέκτρισή της προγραμματίζεται έως το τέλος του 2027.

Σχεδόν 2 GWh στη βρετανική αγορά

Η νέα σύμβαση προστίθεται σε ένα ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων που έχει αναπτύξει η METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις πλέον ώριμες ευρωπαϊκές αγορές για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης περίπου 30 μονάδων αποθήκευσης στη χώρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο αυτόνομα BESS όσο και υβριδικά έργα και εγκαταστάσεις στις οποίες συνδυάζονται φωτοβολταϊκά με μπαταρίες.

Η συνολική χωρητικότητα των συγκεκριμένων έργων προσεγγίζει τις 2 GWh.

Από την άλλη πλευρά της συμφωνίας βρίσκεται η Pulse Clean Energy, η οποία αναπτύσσει και λειτουργεί συστήματα αποθήκευσης στη βρετανική αγορά. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει σήμερα περίπου 400 MWh, ενώ επιπλέον 400 MWh βρίσκονται υπό κατασκευή. Ο σχεδιασμός της προβλέπει αύξηση της συνολικής δυναμικότητας στα 2 GWh μέχρι το 2030.

Χρηματοδότηση 18 εκατ. ευρώ στην Ιταλία

Παράλληλα με τη Βρετανία, η METLEN ενισχύει τη θέση της και στην ιταλική αγορά, όπου εξασφάλισε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 18 εκατ. ευρώ για μονάδα αποθήκευσης στην Απουλία, στην επαρχία του Μπρίντιζι.

Το έργο διαθέτει ισχύ 25 MW και χωρητικότητα 75 MWh και έχει ήδη τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η επένδυση υποστηρίζεται από επταετή Physical Tolling Agreement με τον Όμιλο Dolomiti Energia. Πρόκειται για εμπορικό μοντέλο που επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερο προβλέψιμων ταμειακών ροών από μια εγκατάσταση αποθήκευσης, στοιχείο που διευκολύνει και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τη METLEN, η συγκεκριμένη χρηματοδοτική συμφωνία συγκαταλέγεται στις πρώτες αυτού του τύπου στην αναπτυσσόμενη ιταλική αγορά αποθήκευσης.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ιταλία από το 2017 και σήμερα διαθέτει χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περίπου 3 GWh δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Το έργο των 330 MW στη Θεσσαλία

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού βρίσκεται και στην ελληνική αγορά, όπου οι επενδύσεις σε μπαταρίες επιταχύνονται καθώς αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Καρατζή, η METLEN έχει αναπτύξει στη Θεσσαλία αυτοτελές σύστημα αποθήκευσης ισχύος 330 MW και χωρητικότητας 790 MWh.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτοτελή μονάδα αποθήκευσης με μπαταρίες που έχει προγραμματιστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Η ισχύς της μονάδας έχει ήδη ενταχθεί στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη λειτουργία της και τη συμμετοχή της στην αγορά και στις υπηρεσίες του ηλεκτρικού δικτύου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έργο «Aenaos», ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh. Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το NextGenerationEU.

Γιατί οι μπαταρίες γίνονται μεγάλο ενεργειακό στοίχημα

Η ενίσχυση της δραστηριότητας της METLEN στα BESS έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αποθήκευση εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς επενδυτικούς άξονες της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Η ταχεία ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών αυξάνει τις ώρες κατά τις οποίες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να ξεπερνά τη ζήτηση, προκαλώντας χαμηλές ή ακόμη και αρνητικές τιμές και οδηγώντας σε περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ.

Οι μεγάλες μπαταρίες μπορούν να απορροφούν μέρος αυτής της περίσσειας ενέργειας και να την επιστρέφουν στο δίκτυο όταν η παραγωγή από ΑΠΕ υποχωρεί και η ζήτηση ή οι τιμές αυξάνονται. Παράλληλα, παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και σταθεροποίησης του συστήματος.

Για τη METLEN, η ανάπτυξη έργων σε τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές δημιουργεί πλέον δραστηριότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα των BESS, από την κατασκευή και τη σύνδεση στο δίκτυο έως την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εμπορική αξιοποίηση των μονάδων.

Με σχεδόν 2 GWh έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή κατασκευάζονται στη Βρετανία, περίπου 3 GWh χαρτοφυλακίου στην Ιταλία και μεγάλα projects που προχωρούν στην Ελλάδα, η αποθήκευση εξελίσσεται σε ένα από τα πεδία στα οποία η METLEN επιχειρεί να διευρύνει περαιτέρω το ευρωπαϊκό ενεργειακό της αποτύπωμα.

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