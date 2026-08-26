Motor Oil: Άλμα κερδών στα 689 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 420 εκατ. μέσα στο 2026

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Εντυπωσιακή ενίσχυση οικονομικών μεγεθών κατέγραψε η Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 7,5 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να υπερτετραπλασιάζονται, σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στην προσφορά πετρελαιοειδών δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τη δραστηριότητα διύλισης, την ώρα που η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε ενέργεια και περιβαλλοντικές υπηρεσίες ενίσχυσε περαιτέρω τα μεγέθη του.

Ο κύκλος εργασιών της Motor Oil διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο στα 7,524 δισ. ευρώ, έναντι 5,265 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 42,89%.

Πίσω από την ισχυρή άνοδο βρίσκεται τόσο η αύξηση του όγκου των πωλήσεων όσο και η μεγάλη μεταβολή των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 18,06%, από 6,26 εκατ. μετρικούς τόνους σε 7,39 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ η μέση τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων σε δολάρια ήταν περίπου 43% υψηλότερη σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μέρος της θετικής επίδρασης περιορίστηκε από την κατά 6,8% αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ, δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των εξαγωγών της μητρικής εταιρείας τιμολογείται στο αμερικανικό νόμισμα.

Εξαγωγές και διύλιση στο επίκεντρο

Τα στοιχεία του εξαμήνου επιβεβαιώνουν τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του ομίλου. Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιπροσώπευσαν το 78,10% του συνολικού όγκου, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας στον συνολικό όγκο πωλήσεων αυξήθηκε στο 85,73%, από 81,82% στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στα οικονομικά μεγέθη συνέβαλαν επίσης τα έσοδα από υπηρεσίες, με σημαντικό μέρος τους να προέρχεται από τις δραστηριότητες της NRG Supply and Trading, του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες και του υπο-ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ, αποτυπώνοντας τη σταδιακή διεύρυνση της Motor Oil πέρα από την παραδοσιακή δραστηριότητα της διύλισης.

Υπερτετραπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η μεταβολή στην κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτινάχθηκαν στα 689,3 εκατ. ευρώ, από 163,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα EBITDA ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,047 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 170%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 967 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 114% σε ετήσια βάση.

Καθοριστικός παράγοντας για την εικόνα του εξαμήνου ήταν οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 92,31 δολάρια το βαρέλι, έναντι 71,87 δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, η μεταβλητότητα ήταν εξαιρετικά υψηλή, με την τιμή να κινείται μεταξύ 60,98 και 144,42 δολαρίων ανά βαρέλι.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αργού πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα διεθνή περιθώρια διύλισης κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, λειτουργώντας καταλυτικά για την κερδοφορία της Motor Oil.

Επενδυτικό πρόγραμμα 420 εκατ. ευρώ

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση σημαντικού επενδυτικού προγράμματος, το οποίο για το σύνολο του 2026 αναμένεται να φτάσει περίπου τα 420 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο οι σχετικές δαπάνες ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 79,3 εκατ. ευρώ, με σχεδόν το σύνολο –76,9 εκατ. ευρώ ή περίπου 97%– να κατευθύνεται σε έργα του διυλιστηρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 48,2 εκατ. ευρώ, αφορά έργα παραγωγής και προμήθειας εναλλακτικών καυσίμων.

Από αυτά, 36,5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στη νέα μονάδα ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, ενώ 11,5 εκατ. ευρώ αφορούν την κατασκευή νέου υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ίδιο επενδυτικό πακέτο περιλαμβάνεται και το έργο συμπίεσης και μεταφοράς υδρογόνου, με τον συνολικό προϋπολογισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων να προσεγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 18,7 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για συντήρηση, αναβαθμίσεις και μετατροπές μονάδων, έργα στις λιμενικές εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις λειτουργικής ασφάλειας του διυλιστηρίου.

Άλλα 7,3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μικρότερης κλίμακας έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας, της υγιεινής και των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενώ 2,7 εκατ. ευρώ αφορούν αμιγώς περιβαλλοντικά έργα.

Σε επίπεδο εταιρείας, οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 200 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου αποτυπώνει έτσι μια συγκυρία ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη Motor Oil: υψηλότερες διεθνείς τιμές, αυξημένα περιθώρια διύλισης και μεγαλύτεροι όγκοι πωλήσεων έδωσαν ισχυρή ώθηση στην κερδοφορία, ενώ η διεύρυνση των δραστηριοτήτων και το επενδυτικό πρόγραμμα σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες δείχνουν την προσπάθεια του ομίλου να περιορίσει σταδιακά την εξάρτησή του από τον παραδοσιακό κύκλο του πετρελαίου.

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