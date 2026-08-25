«Σύρθηκα κάτω προσπαθώντας να βγάλω τον σκύλο μου από τα δόντια του»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση σκύλου στο Μενίδι

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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο Μενίδι, όταν προσπάθησε να προστατεύσει το σκυλάκι της από την επίθεση ενός άλλου σκύλου, περιέγραψε 26χρονη. Το κατοικίδιό της δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ ο 54χρονος ιδιοκτήτης του ζώου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
«Σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλω την “Μπουμπού” από τα δόντια του σκυλιού», είπε η 26χρονη στο STAR, εξηγώντας πως το ζώο «εμφανίστηκε από το πουθενά».
«Απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω από το στόμα του», συμπλήρωσε, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης. «Το έπιασε από τη ράχη, το δάγκωνε. Του έβγαλε το λουρί επειδή το δάγκωνε με μανία. Προσπαθούσα να τη σώσω και εν τέλει δάγκωσε και εμένα», πρόσθεσε η ίδια.
Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου δήλωσε πως δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη και εξέφρασε τη λύπη του για την κατάληξη.
«Βγήκα έξω και τον είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα από το σκυλί. Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι… Θα πάω από το σπίτι τους να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί. Λυπούμαστε πάρα πολύ», είπε.
Μετά το περιστατικό ο 54χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
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