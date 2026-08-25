Αυγερινός στον Φειδία: Δικτατορικό και προσωποπαγές το κόμμα Καρυστιανού, μπήκαν γυρολόγοι, θέλει μόνο να μπει στη Βουλή

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Στους λόγους της παραίτησής του από εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέρθηκε με συνέντευξή του στο κανάλι του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αυγερινός παραιτήθηκε από το γραφείο Τύπου του κόμματος καταγγέλλοντας παρασκηνιακές κινήσεις από σκιώδες γραφείο Τύπου για να ακολουθήσει η διαγραφή του από την Μαρία Καρυστιανού.
Στο βασικό πολιτικό σκέλος ο Αυγερινός λέει ότι:
Δεν ανακοινώνει νέο κόμμα. Αφήνει, όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας, ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας ενεργών πολιτών.
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