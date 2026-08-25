Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

Takeaways by to pontiki AI Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν τη συνεδριακή απόφαση για προοδευτική διακυβέρνηση, προωθώντας τη γραμμή της αποχής από κυβερνητικές συνεργασίες μετά τις εκλογές.

Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χρήστος Κακλαμάνης απορρίπτουν τη σύμπραξη με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης τονίζει πως το κόμμα πρέπει να επιδιώξει την αυτοδύναμη εφαρμογή του προγράμματός του ή να παραμείνει στην αντιπολίτευση.

Η στάση αυτή προκαλεί ερωτήματα για το πώς το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για προοδευτική διακυβέρνηση.

Η υιοθέτηση της γραμμής «ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον» θεωρείται από πολλούς ως μια παραίτηση από κάθε κυβερνητική προοπτική.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φαίνεται ότι η αποτυχία που σημείωσε η ευθεία προσπάθεια – και άγαρμπη μάλλον – να ανατραπεί η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που λέει «όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ σε οποιαδήποτε εκδοχή της», δίνει τώρα τη θέση της σε μία πιο… κεκαλυμμένη προσπάθεια «νόθευσής» της.

Αφού η δεξιά πτέρυγα δεν κατάφερε να επιβάλλει την αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής, μπήκε σε λειτουργία το «Plan B». Από άλλους εντελώς συνειδητά και από άλλους ίσως και με αφέλεια ή καθαρά αμυντική στάση.

Ενώ λοιπόν το συνέδριο μιλά καθαρά για «προοδευτική διακυβέρνηση» – πέρα από το όχι στη ΝΔ – στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με την Άννα Διαμαντοπούλου να πρωτοστατεί, υιοθετούν τη γραμμή «ούτε-ούτε», εισάγοντας ως αναπόφευκτη και δεδομένη επιλογή για την επόμενη των εκλογών, την παραίτηση από οποιαδήποτε προσπάθεια κυβερνητικής πρότασης, με εκούσιο περιορισμό του κόμματος στην αντιπολίτευση!

Η κυρία Διαμαντοπούλου έγραψε την Δευτέρα, με αφορμή την υπόθεση Λούσκου, «ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Τσίπρα, γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας…».

Για να έρθει την Τρίτη ο Χρήστος Κακλαμάνης, οποίος αφού απορρίπτει τη συνεργασία με τη ΝΔ, χαρακτηρίζει πολιτικά αφελή «όποιον θα εμπιστευόταν το ενδεχόμενο προγραμματικών συμφωνιών με το κόμμα Τσίπρα».

Μόνο που η απόρριψη της όποιας ιδέας για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα – όσο κι αν είναι απόλυτα λογικές οι επιφυλάξεις για τον πρώην πρωθυπουργό – πρέπει να συνοδεύεται και από το τι περιεχόμενο δίνουν τα στελέχη αυτά στη συνεδριακή απόφαση για «προοδευτική διακυβέρνηση». Η Διαμαντοπούλου είναι σαφές γιατί το κάνει, αλλά ο Κακλαμάνης δεν ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.

Θα απευθύνουν πρόταση συνεργασίας σε άλλα κεντροαριστερά κόμματα; Ή στην πραγματικότητα εννοούν την «προοδευτική διακυβέρνηση» μόνο με αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ; Άρα θεωρούν κενή περιεχομένου την απόφαση του συνεδρίου; Τύπου «είπαμε και μία κουτουράδα για να περάσει η ώρα;».

Ο κ. Κακλαμάνης λέει ότι «ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να είναι μέσω της ισχυρής εκλογικής του επίδοσης να επιβάλει το πρόγραμμά του ως μόνη βιώσιμη πρόταση διακυβέρνησης. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον εκεί το τάξει η λαϊκή ψήφος, θα προσφέρει στη χώρα ως υπεύθυνη θεσμική αντιπολίτευση». Μόνο που «επιβολή προγράμματος» δεν νοείται σε κυβέρνηση συνεργασίας – εκεί υπάρχουν από κοινού πεδία και σύνθεση θέσεων για τις κυβερνητικές πολιτικές.

Κι αν λοιπόν δεν μπορεί να «επιβάλλει» ολόκληρο το πρόγραμμά του – καθότι δεν πάει για πρωτιά στις εκλογές -, θα παραιτηθεί a priori από την προσπάθεια για πολιτική ανατροπή με προοδευτικό πρόσημο; Αν μπορεί ως δεύτερο ή τρίτο κόμμα να συζητήσει με «προοδευτικές δυνάμεις», κατ’ εφαρμογή της συνεδριακής απόφασης για «προοδευτική διακυβέρνηση» και να αναδιαμορφωθεί το σκηνικό στις δεύτερες εκλογές π.χ., θα πει «όχι ευχαριστώ, μένω στην αντιπολίτευση;».

Και θα αφήσει τον προοδευτικό κόσμο να περιμένει πότε το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να βγει πρώτο στις εκλογές; Θα αυτοευνουχιστεί δηλαδή, αντί να αναζητήσει (και να τις επιβάλλει ίσως) συμμαχίες για μία άλλη διακυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο; Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του. Είναι πως απευθύνεται στον προοδευτικό κόσμο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και τι προοπτική του δίνει. Διότι εάν δεν του δίνει καμία, παρά μόνο την «ησυχία μας» και πώς να «κρατήσουμε το σπίτι μας», που έλεγε αφελώς και… πονηρά ο Φάμελλος, τότε το αποτέλεσμα είναι γνωστό.

Το ΚΚΕ τουλάχιστον το δικαιολογεί επαρκώς το «ούτε – ούτε». Αλλά όταν το λέει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ακούγεται απελπισμένα παραιτημένο…

Διαβάστε επίσης

Τα 3 μοιραία λάθη της Καρυστιανού που οδηγούν σε κατάρρευση την ΕΛΠΙΔΑ: Μία ανάλυση για τη ζημιά στο Κίνημα των Τεμπών

Το πρόγραμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη για ΔΕΘ και Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Ο Πιερρακάκης εξηγεί τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους: Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας (Video)