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25.08.2026 15:56

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πικρό τον… καφέ της κυβέρνησης για την ακρίβεια 

25.08.2026 15:56
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Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την οποία ο ελληνικός καφές θα γίνει 9 λεπτά πιο φθηνός στο σούπερ μάρκετ αναφέρεται δηκτικά σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «μέτρα για το θεαθήναι που στόχο έχουν να λουστράρουν την εικόνα της κυβέρνησης μπροστά στη ΔΕΘ και με την προοπτική των επόμενων εθνικών εκλογών».

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του

«Περηφανεύεται ο υπουργός που ο ελληνικός καφές θα γίνει 9 λεπτά πιο φθηνός στο σούπερ μάρκετ.

Μόνη λύση να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ με πλαφόν στο κέρδος τους επί της τιμής παραγωγού, για όλα τα βασικά αγαθά.

Μετά από μια σειρά αποτυχημένων μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας και επιμένοντας να αρνείται τις μειώσεις ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα, η κυβέρνηση λανσάρει τώρα ένα νέο «προϊόν» στα ράφια της ακρίβειας: την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με μέτρα για το «θεαθήναι», που στόχο έχουν να λουστράρουν την εικόνα της κυβέρνησης μπροστά στη ΔΕΘ και με την προοπτική των επόμενων εθνικών εκλογών, ούτε η ακρίβεια αντιμετωπίζεται, ούτε τα νοικοκυριά στηρίζονται ουσιαστικά.

Η κυβέρνηση αρνείται ή δεν μπορεί ή και τα δύο μαζί, να σπάσει τον κύκλο της στέρησης για ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, που λαμβάνει ονομαστικές αυξήσεις αλλά πραγματικές μειώσεις αμοιβών.

Ο κ,. Μητσοτάκης θα κληθεί, αργά ή γρήγορα, να απολογηθεί γι’ αυτό, όσο και για τη στήριξη των καρτέλ και την αισχροκέρδεια που έχει αναχθεί σε επίσημη οικονομική πολιτική».

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