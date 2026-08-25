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25.08.2026 16:06

Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι τους

25.08.2026 16:06
PERIPOLIKO

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Ελεύθερος αφέθηκε ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου, ο οποίος συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Αυγούστου και ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου, επιβάλλοντας του περιοριστικό όρο να διαμένει σε άλλη οικία έως ότου γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου νωρίτερα είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, η οποία τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου. Πρόκειται για πλημμέλημα, το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται υποβολή μήνυσης.

Ο κατηγορούμενος στη συνέχεια οδηγήθηκε να δικαστεί ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου. Μέσω του δικηγόρου του ζήτησε και έλαβε τριήμερη αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Στο δικαστήριο δεν παρέστη η δημοσιογράφος.

Ο δικηγόρος της ενημέρωσε άτυπα το δικαστήριο ότι από πλευράς της ήδη έχει γίνει δήλωση ανάκλησης του συμβάντος και πως οι σύζυγοι έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους και πως η ίδια δεν νιώθει απειλή ή κίνδυνο, ώστε να χρειάζεται λήψη περιοριστικών μέτρων.

Η δημοσιογράφος φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς κατά την προανάκριση ότι ο σύζυγός της δεν είχε πρόθεση να της προκαλέσει σωματική βλάβη, η ίδια δεν δέχθηκε χτυπήματα και πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συζύγου της.

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