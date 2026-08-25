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25.08.2026 17:40

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα στη σκηνή του «J2US» – Το αντίο της Τραϊάνας Ανανία (Video)

25.08.2026 17:40
kokotas anania just – new

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Συγκίνηση και θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του Σταμάτη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από μάχη στη ΜΕΘ για περισσότερα από 2 χρόνια.

Ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε τηλεοπτικό στούντιο για πρόβες, καθώς συμμετείχε στο «J2US», όπου έκανε μία από τις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις  το 2024, έχοντας στο πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία.  

Την τελευταία φορά που ο Δημήτρης Κόκοτας ανέβηκε στη σκηνή του «J2US»,τραγούδησε μαζί με την «παρτενέρ» του το κομμάτι «Πήγα σε μάγισσες».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου έδωσε τη μεγάλη μάχη, χωρίς όμως να καταφέρει να βγει νικητής.

Τραϊάνα Ανανία: Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα

Το δικό της «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα έσπευσε να πει η Τραϊάνα Ανανία μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του.


H ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο «J2US» στο πλευρό του τραγουδιστή και επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με ένα βίντεο από εμφάνισή τους στο μουσικό σόου. Το κλιπ, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram, συνόδευσε με μερικά συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας την αγάπη της για τον Δημήτρη Κόκοτα και τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του. «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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