Ανδρέας Μπάρκουλης: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον ηθοποιό στο καμαρίνι του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία αδημοσίευτη φωτογραφία του Ανδρέα Μπάρκουλη ανήρτησε το «studio_kleisthenis» στο Instagram, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού.

Στη φωτογραφία, την οποία έχει τραβήξει ο Κλεισθένης Δασκαλάκος, βλέπουμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη στο καμαρίνι του.

Ο αείμνηστος ηθοποιός καταγράφεται στο στιγμιότυπο χαμογελαστός, να ετοιμάζεται για κάποια παράστασή του.

«10 χρόνια χθες χωρίς τον υπέροχο άνθρωπο και ηθοποιό Ανδρέα Μπάρκουλη, και το @studio_kleisthenis τον θυμάται και τιμά τη μνήμη του με μια αδημοσίευτη φωτογραφία όπου τον βλέπουμε στο καμαρίνι του να ετοιμάζεται για την παράσταση, με το φακό του Κλεισθένη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Διαβάστε επίσης:

Οι διακοπές του Billy Zane στην Ελλάδα και ο «πειραγμένος» στίχος από το Grease

Η Dua Lipa φωτογραφίζεται στην ιταλική Vogue και μιλά πρώτη φορά για τον γάμο της με τον Callum Turner – «Μαγική μέρα»

Οι ευχές της Madonna στις δίδυμες κόρες της για τα 14α γενέθλιά τους – «Ένιωσα μια βαθιά σύνδεση μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα»