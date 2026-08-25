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25.08.2026 09:49

Ανδρέας Μπάρκουλης: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον ηθοποιό στο καμαρίνι του

25.08.2026 09:49
andreas_barkoulis

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Μία αδημοσίευτη φωτογραφία του Ανδρέα Μπάρκουλη ανήρτησε το «studio_kleisthenis» στο Instagram, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού.

Στη φωτογραφία, την οποία έχει τραβήξει ο Κλεισθένης Δασκαλάκος, βλέπουμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη στο καμαρίνι του.

Ο αείμνηστος ηθοποιός καταγράφεται στο στιγμιότυπο χαμογελαστός, να ετοιμάζεται για κάποια παράστασή του.

«10 χρόνια χθες χωρίς τον υπέροχο άνθρωπο και ηθοποιό Ανδρέα Μπάρκουλη, και το @studio_kleisthenis τον θυμάται και τιμά τη μνήμη του με μια αδημοσίευτη φωτογραφία όπου τον βλέπουμε στο καμαρίνι του να ετοιμάζεται για την παράσταση, με το φακό του Κλεισθένη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

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