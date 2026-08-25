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25.08.2026 11:30

Ηλίας Βρεττός: Κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος» – «Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα»

25.08.2026 11:30
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Κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος» έκανε ο Ηλίας Βρεττός, πραγματοποιώντας ένα παιδικό του όνειρο.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην Κύμη μαζί με τον πατέρα του και έναν καλό του φίλο και αποφάσισε να εξερευνήσει τον βυθό, καθώς πάντοτε επιθυμούσε να δει τις ιστορίες που άκουγε από ναυτικούς και ψαράδες της περιοχής να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Βρεττός έγραψε: «30 χρόνια μετά βρήκα το “Δύστος”. Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του “Δύστος” παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου. Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα. Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά».

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