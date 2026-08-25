Χαρδαλιάς: Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτιρίων σε έξι περιοχές – Χρηματοδότηση άνω των 6,55 εκατ. ευρώ

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Στη δρομολόγηση της ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών και ιδιαίτερα ενεργοβόρων σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων, σε έξι περιοχές του λεκανοπεδίου, προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης ισάριθμων πράξεων στο ΠΕΠ “Αττική 2021-2027” και στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο».

Οι νέες αυτές εντάξεις, για ουσιαστικές παρεμβάσεις ενεργειακού εκσυγχρονισμού των κτιρίων αφορούν τους δήμους: Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου-Ταύρου, Μεγαρέων, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Καισαριανής.

Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους των δημοτικών υποδομών, βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και καθημερινής λειτουργίας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, εργαζομένους και πολίτες, καθώς και η αναβάθμιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος των δήμων. Ταυτόχρονα, σημειώνεται περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων και προσπάθεια επίτευξης του στόχου για την «πράσινη» μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα.

Με τις έξι νέες εντάξεις, οι πράξεις στο πλαίσιο της δράσης ανέρχονται σε 15, με συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 6.559.500 ευρώ και συνολική επιφάνεια αναβαθμιζόμενων δημοτικών και σχολικών κτιρίων 31.000 τ.μ.

«Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα», υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στη δράση «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο». Μέσω αυτής τονίζει «προχωρούμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, χρηματοδοτώντας παρεμβάσεις με άμεσο, μετρήσιμο και διαρκές όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Μετατρέπουμε παλιά και ενεργοβόρα σχολεία και δημοτικά κτίρια σε σύγχρονες, βιώσιμες και λειτουργικές υποδομές, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, κοστίζουν λιγότερο στη λειτουργία τους και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες στους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.

Για εμάς, η “πράσινη” μετάβαση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν ένα σχολείο θερμαίνεται και ψύχεται αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά σε καλύτερες συνθήκες, όταν ένας δήμος μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όταν οι δημόσιες υποδομές επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα, με ενεργειακές επιθεωρήσεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ώστε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων να αποδίδει συγκεκριμένο, μετρήσιμο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος στον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό επί του ζητήματος, ο κ. Χαρδαλιας σημειώνει: «Συνεργαζόμαστε στενά με τους δήμους και αξιοποιούμε με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τους διαθέσιμους πόρους του περιφερειακού προγράμματος “Αττική” 2021-2027. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο δημόσιων υποδομών, περισσότερο ανθεκτικών, περισσότερο οικονομικών στη λειτουργία τους και περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και τους πολίτες. Η προσπάθεια όμως δεν σταματά εδώ. Η αξιολόγηση των προτάσεων συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν σύντομα και νέες χρηματοδοτήσεις, ώστε ακόμη περισσότεροι δήμοι και ακόμη περισσότερες σχολικά και δημοτικά κτίρια να ενταχθούν σε αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακού εκσυγχρονισμού. Προχωρούμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε η Αττική να γίνει μια περιφέρεια πιο “πράσινη”, πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη έναντι της κλιματικής κρίσης».

Σε ό,τι αφορά τις νέες πράξεις, αυτές κατανέμονται ως εξής:

– Στον δήμο Βύρωνα, το Γυμνάσιο – Λύκειο Καρέα, προϋπολογισμού 469.323 ευρώ

– Στον δήμο Ελευσίνας, το κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, προϋπολογισμού 366.299 ευρώ

– Στον δήμο Καισαριανής, κτίρια συνολικού προϋπολογισμού 390.000 ευρώ

– Στον δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισμού 245.521 ευρώ

– Στον δήμο Μοσχάτου -Ταύρου, το δημαρχείο προϋπολογισμού 507.000 ευρώ

– Στον δήμο Μεγαρέων το 8ο Δημοτικό Σχολείο Μεγαρέων, προϋπολογισμού 470.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας δράσης έχουν ενταχθεί εννέα ακόμη πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες αφορούν:

– Στο 7ο Γυμνάσιο και 8ο Λύκειο Αμαρουσίου», με 780.000 ευρώ

– Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, με 218.350 ευρώ

– Στον δήμο Γλυφάδας, με 910.000 ευρώ

– Στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, με 251.434 ευρώ

– Στο 18ο και 24ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, με 413.879 ευρώ

– Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, με 367.813 ευρώ

– Στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, με 520.000 ευρώ

– Στο 1ο – 2ο Γυμνάσιο Παιανίας, με 390.000 ευρώ

– Στο Κοινοτικό Κτίριο Πικερμίου, με 259.970 ευρώ.

Ωστόσο σύντομα θα ακολουθήσουν νέες χρηματοδοτήσεις για ανάλογες παρεμβάσεις, καθώς συνεχίζεται η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κάθε οικοδομήματος, προβλέπεται η υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους, η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων, καθώς και η ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ψύξης και θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση καλύπτει την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των δημοτικών κτιρίων.

Τέλος, για κάθε κτίριο θα πραγματοποιείται ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή τόσο πριν από την έναρξη όσο και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται η ενεργειακή κατάσταση των υποδομών, θα καταγράφεται το πραγματικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και θα διασφαλίζεται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ενεργειακής εξοικονόμησης που έχουν τεθεί.

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