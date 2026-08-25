Καλλιθέα: Συνελήφθη 18χρονος που μαχαίρωσε πρώην σύντροφό του – Της άρπαξε και το κινητό

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Ένας νεαρός άνδρας συνελήφθη στην Καλλιθέα μετά από επίθεση που έκανε στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την.

Το περιστατικό έγινε χθες βράδυ, όταν ο 18χρονος επιτέθηκε στην κοπέλα και την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ της έκλεψε και το κινητό. Διερχόμενο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε την 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο νοσοκομείο «Λαϊκό», προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η νεαρή κοπέλα, επίσης 18 ετών, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε κανονίσει να συναντηθούν κι εκείνος της επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο.

Ο νεαρός εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα και συνελήφθη, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και για κλοπή.

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