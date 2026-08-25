Φωτιά στη Βρύση Καβάλας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην #Καβάλα.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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