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25.08.2026 11:58

Φωτιά στη Βρύση Καβάλας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

25.08.2026 11:58
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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