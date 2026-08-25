Ιεράπετρα: 18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι σε διάβαση πεζών

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στην Ιεράπετρα, όταν 18χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παρέσυρε σε διάβαση πεζών ένα ζευγάρι τουριστών.
Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο νεαρός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.
Από την παράσυρση τραυματίστηκαν μια 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία και ο 49χρονος σύζυγός της, με τη γυναίκα να φέρει τα σοβαρότερα τραύματα.
Ο 18χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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