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25.08.2026 09:45

Τραγωδία στη Μαγνησία: 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

25.08.2026 09:45
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Τέλος στη ζωή του φαίνεται ότι έβαλε ένας 44χρονος Γερμανός στη Μαγνησία, ο οποίος έκανε μόνος του διακοπές στο Πηγάδι Πτελεού.

Σύμφωνα με το magnesianews, τον 44χρονο βρήκε απαγχονισμένο η ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου δωματίου στο οποίο έμενε το απόγευμα της Κυριακής (23/8) και έντρομη ειδοποίησε τις Αρχές.

Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 44χρονο στην αυτοκτονία βρίσκεται σε πλήρη εξέληξη.

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