Τραγωδία στη Μαγνησία: 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τέλος στη ζωή του φαίνεται ότι έβαλε ένας 44χρονος Γερμανός στη Μαγνησία, ο οποίος έκανε μόνος του διακοπές στο Πηγάδι Πτελεού.
Σύμφωνα με το magnesianews, τον 44χρονο βρήκε απαγχονισμένο η ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου δωματίου στο οποίο έμενε το απόγευμα της Κυριακής (23/8) και έντρομη ειδοποίησε τις Αρχές.
Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
Ωστόσο, η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 44χρονο στην αυτοκτονία βρίσκεται σε πλήρη εξέληξη.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Στον «αέρα» η μετακίνηση 16.500 μαθητών
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 44χρονο – Τον κατήγγειλε η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του για βιασμό και ξυλοδαρμό
Θρίλερ στο Ιόνιο: «Κλειδί» για το μυστήριο η σύζυγος του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.